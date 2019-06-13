Британские магазины вдвое сократят объем выбрасываемых нераспроданных товаров

Сегодня, 13 июня, британское Министерство по защите окружающей среды, продовольствию и сельскому хозяйству сообщило, что около 100 британских и работающих в этой стране розничных сетей, производителей продуктов питания и одежды подписали добровольное коллективное соглашение, в рамках которого они обязались вдвое сократить объем выбрасываемых или уничтожаемых нераспроданных товаров. Среди компаний, подписавших соглашение, такие ритейлеры и производители, как Aldi, Asda, Fortnum & Mason, Lidl, Nestle, Marks and Spencer, Sainsbury’s, Starbucks, Tesco и др.

На эту инициативу британские ритейлеры и производители пошли на фоне активизации борьбы с уничтожением пригодных для употребления продуктов питания в разных странах мира. В конце мая в Германии усилилось обсуждение вопроса о том, можно ли забирать еду из мусорных контейнеров, в которые супермаркеты выбрасывают просроченные или потерявшие товарный вид продукты,— сейчас такие действия считаются кражей. На прошлой неделе премьер-министр Франции Эдуард Филипп сообщил, что правительство начинает работать над законопроектом, который запретит ритейлерам уничтожать непроданные потребительские товары — одежду, электронику, косметику и т. д.

По данным британских властей, в Великобритании ежегодно выбрасывается 10,2 млн тонн пищевых отходов. Из них почти 2 млн приходится на собственно производителей пищевых продуктов, 1 млн — на гостиничный сектор, 260 тыс. тонн — розничная торговля, остальное — около 7,1 млн тонн — домохозяйства. Общая стоимость выброшенных продуктов превышает 20 млрд, или 810 из расчета на одну семью. Как полагают эксперты, к 2025 году объем выбрасываемых пищевых продуктов вырастет еще на 1,1 млн тонн. При этом, по оценкам ООН, 8,4 млн британцев ежедневно не могут обеспечить себя достаточным питанием.

Как в разных странах поступают с непроданными товарами, читайте в публикации “Ъ”.

Евгений Хвостик