Употребить нельзя уничтожить

По данным ООН, ежегодно во всем мире выбрасывается или уничтожается 1,3 млрд тонн пригодной к употреблению еды. Четверть этих продуктов решит проблему голода на планете. Однако даже в европейских государствах пока нет единой системы рационального использования непроданных продовольственных и промышленных товаров.

Не продал — подари

Эксперты ООН отмечают, что потери от уничтожения пригодных к употреблению продуктов составляют около $940 млрд в год. Кроме того, на свалках эти продукты вырабатывают парниковый газ, по объему сравнимый с тем, что производят крупнейшие загрязнители атмосферы — США и Китай.

Для борьбы с расточительством и одновременно загрязнением окружающей среды в рамках программы ООН по Целям устойчивого развития странам предлагается стимулировать ритейлеров и других участников рынка к рациональному обороту продуктов, с тем чтобы к 2030 году сократить объемы потерь на 50%. К концу 2018 года 32 из 50 крупнейших в мире компаний, занимающихся производством и продажей продуктов питания, объявили, что будут следовать рекомендациям ООН.

В настоящее время около 100 компаний, входящих в индекс Fortune Global 2000, уже начали учет и постепенное ограничение объема выбрасываемых продуктов. В числе таких компаний Hilton Foods, Kellogg Company, Tesco, Nestle, Unilever, Walmart и другие.

В феврале 2016 года во Франции был принят первый в мире закон, запретивший супермаркетам выбрасывать или уничтожать нераспроданные, но пригодные к употреблению продукты. Такие товары передаются благотворительным организациям, которые распределяют их между нуждающимися. Например, в рамках программы Tous anti gaspi они продаются с 30-процентной скидкой, а 1 евроцент с каждой покупки перечисляется на счета благотворительных организаций.

За нарушение закона компании ждет штраф до €75 тыс., а их руководители могут попасть в тюрьму на срок до двух лет. В результате в индексе Economist Intelligence Unit рационального использования продуктов питания Франция находится на первом месте в мире.

Фото: Charlie Neibergall / AP

В августе 2016 года похожий на французский закон был принят в Италии. Однако в нем речь не идет о полном запрете уничтожения продуктов. Закон стимулирует компании сокращать объемы уничтожаемых и выбрасываемых продуктов. Ритейлеры могут платить меньший налог на мусор — его величина зависит от того, сколько нераспроданного товара отдал продавец. Помимо этого парламентарии упразднили сложную бюрократическую процедуру, с которой связаны съедобные пожертвования: ранее бизнес был обязан сообщать о них заранее.

В 2017 году обсуждение закона, направленного на борьбу с уничтожением пригодных для употребления продуктов питания, началось и в Испании, однако пока закон не принят. По данным правительства страны, ежегодно уничтожается около 7,7 млн тонн пищи, пригодной для употребления.

В октябре 2018 года министр окружающей среды Великобритании Майкл Гоув сообщил о подготовке нового проекта при финансовой поддержке государства на £15 млн для поиска альтернатив утилизации годных в пищу продуктов. А в прошлом месяце господин Гоув заявил, что за последние три года властям удалось в два раза (96%) увеличить объем перераспределения среди нуждающихся слоев населения пищевых продуктов, которые в противном случае оказались бы на свалке. Этих продуктов, по словам министра, хватило на приготовление 133 млн обедов общей стоимостью £166 млн.

Что французу хорошо, немцу — срок

В конце мая в Германии усилилось обсуждение вопроса о том, можно ли забирать еду из мусорных контейнеров, в которые супермаркеты выбрасывают просроченные или потерявшие товарный вид продукты. Сейчас такие действия считаются кражей.

О том, что в Германии эта проблема требует решения, свидетельствует опубликованное на прошлой неделе исследование Штутгартского университета. Ученые подсчитали, что в стране за год в мусор выбрасывается 12,7 млн тонн продуктов питания. Тем самым на среднестатистического немца приходится 82,5 кг выброшенной еды.

По мнению автора исследования Герольда Хафнера, 37 кг из них, то есть около 40%, можно было бы избежать при более рациональном потреблении. Больше всего еды выбрасывают сами домохозяйства — на них приходится 55% выброшенных продуктов, далее следуют производство продуктов питания (17%), заведения общественного питания (13%), сельское хозяйство (11%) и торговля (4%).

Хотя сходных с французскими законов в Германии нет, здесь работает несколько специализированных организаций. Например, сервис foodsharing.de связывает производителей и магазины с людьми, готовыми заниматься распределением нераспроданной еды. А организация Tafel в свою очередь продает по символической цене или раздает еды малоимущим.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как заявил в связи с обсуждением закона о контейнерах председатель Tafel: «Нужно скорее беспокоиться о том, почему эти продукты вообще оказались в контейнере. Это вопрос нашего потребительского поведения».

На общеевропейском уровне проблема также обсуждается. В мае прошлого года Еврокомиссия приняла план действий, в соответствии с которым к 2030 году намечено вдвое сократить объем уничтожаемых ритейлерами продуктов. Для скоординированного движения в этом направлении создается методология определения того, что именно можно относить к продуктам питания, пригодным для употребления, разработкой поэтапного плана стимулирования ритейлеров для реализации таких продуктов питания и внедрением его в странах ЕС.

В США в 2015 году была создана ассоциация ReFED. В нее входят представители Министерства по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности, Агентства по защите окружающей среды, санитарных управлений некоторых штатов, а также таких производителей продуктов питания и ритейлеров, как Unilever, Yam! Brands, Walmart, Target, General Mills, Kroger и другие.

В интервью “Ъ” представители ReFED сообщили, что они уже разработали «дорожную карту», которая позволит сократить в США объемы выбрасываемых и уничтожаемых непроданных продуктов питания на 20% в ближайшие десять лет. В ReFED подчеркнули, что ежегодно в США выбрасывается 63 млн т пригодной для употребления еды на сумму около $218 млрд. По подсчетам ассоциации, 40% производимой в США еды не потребляется и отправляется на свалку.

Не только еда

В минувший вторник премьер-министр Франции Эдуард Филипп сообщил, что правительство начинает работать над законопроектом, который запретит ритейлерам уничтожать непроданные потребительские товары — одежду, электронику, косметику и т. д. «Мы вполне в состоянии избавиться от скандального расточительства товаров, которые находятся в превосходном качестве»,— подчеркнул глава кабинета. Закон может вступить в силу через три-четыре года.

По официальным данным, во Франции ежегодно уничтожаются непроданные потребительское товары на сумму €650 млн. Разработка законопроекта началась после вызвавшего резонанс документального фильма телеканала M6 о том, как французское подразделение Amazon уничтожает миллионы новых товаров, возвращенных покупателями.

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Это уже не первый подобный скандал. В прошлом году в Европе вызвала большой резонанс информация о том, что британский производитель люксовой одежды и аксессуаров Burberry уничтожает нераспроданные товары на десятки миллионов долларов. Только в 2017 году компания уничтожила 20 тыс. вещей на $37 млн.

Основная причина — кризис перепроизводства. В магазинах одежду не раскупают, даже в аутлетах. При этом Burberry не хочет терять репутацию бренда, доступного лишь избранным. На фоне острой критики в свой адрес компания заявила, что больше не будет сжигать нераспроданный товар, а найдет ему новое применение — жертвовать нуждающимся или перерабатывать.

В 2016 году в Дании была создана отраслевая ассоциация Global Fashion Agenda, которая ставит своей целью борьбу с расточительством и загрязнением окружающей среды производителями и продавцами одежды. Ассоциация создала «План действий 2020», к которому уже присоединились 94 компании, в их числе H&M, Nike, Gap, Asos, Selfridges и другие. Компании приняли на себя добровольные обязательства по переработке непроданной или возвращенной одежды и увеличению продаж продукции из переработанного сырья.

Евгений Хвостик, Яна Рождественская, Алена Миклашевская