Гонконгские порносайты вышли на протест Владельцы остановили их работу и отправили посетителей на митинги в поддержку демократии

Порносайты Гонконга поддержали массовые акции протеста против принятия закона об экстрадиции в Китай. Их владельцы повесили на главные страницы «заглушки» с призывами к пользователям выходить на демонстрации. Демонстрации, участие в которых принимает до миллиона человек, продолжаются в Гонконге с начала недели и уже привели к появлению десятков пострадавших.

Сотни гонконгских бизнесменов поддержали акции протеста, проходящие в городе с начала недели. Владельцы магазинов закрывали их и вешали в витринах плакаты с поддержкой требований манифестантов. Неожиданно к протесту присоединились даже гонконгские порносайты AV01 и ThisAV. В период демонстраций, продолжающихся с начала недели, доступ к их традиционному контенту был заблокирован самими владельцами, а на его месте висели информационные сообщения.

Вывешенное на сайте AV01 10 июня сообщение гласило, что сайт не будет работать с вечера 11 июня. А если у пользователей «есть вопросы», то они, пишут владельцы сервиса, могут в 11 утра 12 июня пойти высказать свое недовольство к парламенту, адрес которого был указан ниже. На странице сервиса в Twitter было также сказано, что «больше безопасных мест не осталось». «Государство подвело тебя, система подвела тебя, общество подвело тебя. Ты хочешь еще и сам подвести себя?» — риторически спрашивают авторы.

«Если же вас что-то не устраивает, вы можете пойти высказать свое недовольство к парламенту» Фото: AV01

Другой сайт, ThisAV, также призвал пользователей немедленно присоединиться к протестующим. На странице в Twitter автор сообщения напомнил, что в Китае все порносайты заблокированы, и призвал протестующих «бороться против закона об экстрадиции и поглощения Китаем», чтобы не потерять к доступ к сайту.

«Наш город решает вопрос жизни и смерти, а ты все еще мастурбируешь?» Фото: ThisAV

13 июня оба сайта уже возобновили работу, но на титульной странице ThisAV написан призыв к представителям правоохранительных органов не пользоваться его услугами.

«Если вы — полицейский, родственник полицейского или поддерживаете действия полиции, пожалуйста, покиньте эту страницу»,— гласит сообщение.

12 июня в ходе столкновений демонстрантов с полицией 79 протестующих и 22 полицейских получили ранения и были госпитализированы. Полиция применяла для разгона демонстрантов резиновые пули, перцовые баллончики и слезоточивый газ. Митингующие возводили баррикады, бросали в полицию булыжники и куски арматуры. Подобным образом они протестовали против принятия закона об экстрадиции в Китай, который в четверг должен был начать рассматривать парламент города.

Гонконг пользуется широкой автономией и имеет право не выдавать материковому Китаю людей, сумевших попасть в город. Предложенный закон ликвидирует эту лазейку, которой, по словам поддерживающих предложение парламентариев, пользуются преступники, скрывающиеся от правосудия. Митингующие уверены, что ставленники Пекина в парламенте и администрации Гонконга хотят принять закон, чтобы выдавать в материковый Китай скрывающихся в городе диссидентов. 12 июня протестующим удалось физически заблокировать парламент автономии, и депутаты объявили, что обсуждение закона отложено на неопределенный срок.

Михаил Коростиков