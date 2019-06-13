Титов попросил Бастрыкина отпустить фигуранта дела Baring Vostok под домашний арест

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастыркину с просьбой перевести под домашний арест одного из фигурантов дела Baring Vostok — Филиппа Дельпаля. «Направил председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину обращение с просьбой рассмотреть возможность изменения меры пресечения для Дельпаля»,— сказал господин Титов (цитата по «РИА Новости»).

По мнению бизнес-омбудсмена, аргументация следствия и суда о намерении господина Дельпаля скрыться носит «формальный характер». «Конкретные данные, подтверждающие утверждение следствия о таких намерениях, отсутствуют»,— заявил он.

Напомним, по делу Baring Vostok проходят основатель фонда Майкл Калви, Филипп Дельпаль, гендиректор НАО ПКБ Максим Владимиров, советник предправления Норвик-банка Алексей Кордичев, акционер ПАО «КБ ''Восточный''» Ваган Абгарян, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин. Все они арестованы до 13 апреля.

По версии следствия, банкиры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного» около 2,5 млрд руб. в 2017 году. Обвинение утверждает, что Майкл Калви вступил в сговор, чтобы оформить соглашение об урегулировании долга ПКБ на заведомо невыгодных для банка условиях. Никто из фигурантов вину не признает.

Подробнее о развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Бизнес-омбудсмен не нашел оснований для ареста Майкла Калви».