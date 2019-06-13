Билеты на чемпионат Европы распределят по заявкам Во сколько обойдется поездка на матчи

В продажу поступили билеты на матчи чемпионата Европы по футболу. Турнир пройдет в следующем году в 12 странах, среди них Россия. Четыре матча состоятся в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове. Удастся ли купить билеты? И сколько придется заплатить? Об этом — Иван Якунин.

Официально билеты можно купить только на сайте UEFA. Для этого нужно сначала зарегистрироваться, оставить паспортные данные, адрес и контакты. Система попросит подтвердить адрес электронной почты, выслав туда письмо. Я ждал его больше часа — неизвестно, то ли так и задумано, то ли виной всему высокий спрос. Потом пользователю откроется меню матчей. Купить билеты сразу не получится: болельщик просто оставляет заявку, указывая, на какой трибуне он хочет сидеть и сколько билетов хочет получить (максимум — четыре). Заявки будут собирать месяц, потом, если спрос превысит предложение, начнется лотерея.

У болельщика есть две стратегии, как попасть на матч, говорит сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша. Он ездил на два чемпионата Европы, и в этот раз тоже собирается подать заявку: «На первом этапе мы не знаем еще, кто будет играть на чемпионате Европы — не все сборные определены. Поэтому это некая лотерея. Я лично будут выбирать по городам. Можно будет выбирать, уже зная пару команд, которая будут играть в определенном городе. Если для вас принципиально попасть на сборную Португалии, Германии или России, то дожидайтесь и подавайте заявки позже. Но вероятность будет ниже».

Цены зависят от этапа, когда проходит матч, и трибуны, которую выберет болельщик. Например, на первую игру в Санкт-Петербурге, которая пройдет 13 июня, можно взять билет всего за 3,5 тыс. руб., но сесть придется за ворота. А за билет на трибунах по центру придется выложить больше 13 тыс. руб. по нынешнему курсу. Предложений у перекупщиков пока немного, и они выглядят сомнительно:

— Добрый день, подскажите, пожалуйста, на чемпионат Европы в 2020 году есть билеты у вас? — Нет, еще не поступали. Вы просто можете оставить заявку на сайте, мы перезваним, когда билеты будут поступать. — А не понятно, когда появятся? — Пока нет информации, ожидаем. -- Если я заявку оставлю, как я их получу? — Мы с доставкой работаем, по Москве в пределах МКАД она бесплатная. В другие города — через курьерскую службу. — То есть они распечатаны? — Скорее всего, да.

Проблема в том, что бумажных билетов на этом турнире быть не может, о чем неоднократно заявляли в оргкомитете. Их отправят файлом через специальное приложение, которое должен скачать болельщик. А на стадионе будет специальная система контроля, рассказал в эксклюзивном интервью «Ъ FM» гендиректор оргкомитета чемпионата Европы Алексей Сорокин: «В первую волну в продаже окажется 1,5 млн билетов. В целом на этот турнир будет распространено беспрецедентное количество — 3 млн. Общая инфраструктура готова. Вся подготовка будет носить специальный характер. Нам надо будет немножко подстроить нашу билетно-пропускную систему под электронный билет».

Самый дорогой билет, конечно, на финал, который состоится на стадионе Wembley в Лондоне. 70 тыс. рубл. за место на центральной трибуне, и это не предел. Предлагают VIP-зону: почти за 400 тыс. болельщика пригласят в отдельную комнату с напитками и фуршетом. Но ничего особенного в ней нет, делится опытом бизнесмен Евгений Чичваркин: «Он огромный. Суперпремиальных мест так около двух. То, что у них считается премиальным – это просто запредельного размера столовка с очень примитивной едой, напитками, очень формальным и медленным сервисом за страшные деньги».

Результаты лотереи первого этапа обещают опубликовать в августе, и предупреждают, что нужно держать нужную сумму на карте: если списание не пройдет вовремя, билеты предложат кому-то еще.

Чемпионат Европы по футболу начнется 12 июня следующего года и продлится ровно месяц. Его откроет матч в Риме на Олимпийском стадионе.