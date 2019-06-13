«Мы не сомневаемся, что все четыре матча будут аншлаговыми» Гендиректор оргкомитета чемпионата Европы Алексей Сорокин — в интервью «Ъ FM»

На матчи Евро-2020 будет распространено порядка 3 млн билетов, рассказал в интервью «Ъ FM» гендиректор оргкомитет чемпионата Европы Алексей Сорокин. По его словам, Санкт-Петербург практически полностью готов принимать гостей и участников чемпионата. При этом Сорокин отметил, что риски появления фальшивых билетов сведены к минимуму, так как все они продаются в электронном формате на сайте UEFA или распространяются федерациями.

— Ожидаете ли вы какого-то повышенного спроса, учитывая колоссальный опыт Чемпионата мира, прошедшего в прошлом году?

— Интерес к футболу у нас в стране традиционно большой, особенно к таким ярким международным матчам — мы это доказали во время организации Чемпионата мира. Поэтому мы не сомневаемся, что все четыре матча будут аншлаговыми.

— В сообщении организаторов говорится, что билеты на матчи отдельных сборных продаются только болельщикам, которые отвечают критериям своих национальных ассоциаций. Поясните, что это за критерии?

— Есть ограниченное количество билетов, которые находятся не в свободной продаже, а распространяются через федерации — это обычная практика. Остальное — большая часть билетов — распространяется через единственный ресурс, канал продаж — сайт UEFA. В первую волну в продаже окажется 1,5 млн билетов. В целом будет распространено беспрецедентное количество — 3 млн. Половина будет распределена путем лотереи или иным способом в первый период продаж. Вторая волна нас ожидает после жеребьевки, когда уже будет понятно, какая команда где играет. Сейчас, естественно, трудно предположить распределение команд по стадионам.

— Я уже находил первое объявление перекупщиков. Они, правда, говорят, что пока у них никаких билетов нет, но их обязательно им привезут, и они скоро начнут их реализовывать. Как пользователь может отличить, так скажем, благонадежный ресурс от неблагонадежного?

— Я растрою перекупщиков: билеты электронные, поэтому для них возникает ряд технических сложностей. Если предлагают бумажный, значит, он фальшивый, потому что их в природе нет. Все билеты электронные.

— Остается ровно год до старта чемпионата Европы. Готов ли Петербург и стадион на Крестовском к тому, чтобы его принять? Много ли работы еще предстоит?

— В целом инфраструктура уже готова. Город в принципе экипирован всем необходимым для приема большого количества болельщиков, туристов. В общем, большие потоки гостей для Санкт-Петербурга не являются чем-то особенным — это очень туристический город. Конечно, вся подготовка будет носить специальный характер. Нам надо будет немножко подстроить нашу билетно-пропускную систему под электронные билеты.

— То есть вход будет, условно, по штрих-коду, который человек будет показывать на дисплее своего смартфона?

— Да.

Беседовал Иван Якунин