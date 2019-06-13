ГУП «ТЭК СПб» возглавит бывший замглавы комитета по тарифам Петербурга

Первым заместителем генерального директора ГУП «ТЭК СПб» и — на время отпуска Игоря Федорова — и.о. руководителя предприятия с 17 июня будет назначен Иван Болтенков. Предполагается, что впоследствии он сам станет гендиректором. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Фонтанка.ру».

Отметим, что господин Болтенков с 2009 года занимал должность первого заместителя председателя комитета по тарифам Петербурга. В 2015 году он перешел на работу в администрацию президента РФ, где занял пост замначальника управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В 2018 году Иван Болтенков стал заместителем губернатора НАО, курируя в этой должности тарифную политику и межрегиональное взаимодействие.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что нынешний гендиректор ГУП «ТЭК СПб» Игорь Федоров в ближайшее время покинет свой пост. По данным СМИ, у него заканчивается контракт, продлевать который действующий топ-менеджер теплоэнергетической компании не намерен.