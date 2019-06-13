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«Единая Россия» выдвинула Старовойта в губернаторы Курской области

Курское региональное отделение «Единой России» выдвинуло кандидатом на сентябрьские выборы главы области врио губернатора Романа Старовойта. Соответствующее решение принято по итогам партийной конференции 13 июня. Праймериз проходили по закрытой модели, в ходе тайного голосования за господина Старовойта отдали голоса 229 делегатов из 257.

Напомним, выборы губернатора Курской области пройдут 8 сентября. Роман Старовойт заявил о желании идти на них от «Единой России» еще в феврале. От ЛДПР будет выдвигаться депутат Госдумы Сергей Иванов. Курские коммунисты пока не назвали имя своего кандидата.

О том, как господин Старовойт заявил о выдвижении в губернаторы, читайте в публикации “Ъ” «Глава Курской области предпочел "Единую Россию"».

Андрей Прах, Воронеж


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