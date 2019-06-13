TWINO внедрил платформу для контакт-центров Genesys

Международная финтех-группа TWINO (работает в России под брендами Езаем и Монеза) объявила об успешном внедрении платформы Genesys. Переход на новую телекоммуникационную платформу позволил группе автоматизировать процессы, и тем самым сократил время обслуживания клиентов на 48%, что привело к увеличению пропускной способности контактного центра, росту количества обрабатываемых звонков без потери качества обслуживания.

В рамках проекта были внедрены: система автоматизации исходящих кампаний, IVR, аналитическая отчетность и системы для работы службы взыскания компании. Новая платформа позволяет реализовывать стратегии работы кампаний исходящего обзвона, а модуль CPD позволяет отсеивать автоответчики и занятые линии абонентов, подключая сотрудников к разговору в момент, когда клиент берет трубку. Система автоматического информирования существенно снижает нагрузку на сотрудников в части выполнения рутинных операций. Аналитическая платформа дает бизнесу исчерпывающую информацию по работе реализованных бизнес-процессов.

На реализацию проекта и отладку всех процессов ушло около 2 месяцев, от начала разработки функциональных и технических требований до сдачи в промышленную эксплуатацию и обучения персонала.

«Контактный центр TWINO должен работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю, не простаивая ни секунды не только в рабочую неделю, но и в выходные и праздничные дни. Соблюдение данного требования имеет ключевое значение для нашего бизнеса. Мы постоянно совершенствуем наши технологии, чтобы решить любой вопрос клиента как можно скорее. Новое решение позволило не только в значительной мере сократить стоимость обработки исходящих звонков, но и получить существенное сокращение издержек», - отметил Андрей Варначкин, руководитель отдела по работе с клиентами TWINO в России.

«Успех в микрофинансовом бизнесе во многом зависит от эффективности работы контакт-центра. Поэтому выбор платформы Genesys безошибочный. Нам в очередной раз удалось доказать, что Genesys является лучшим решением для контакт-центров в финансовых организациях», - отметил Александр Богаченко, CEO ALTUERA, системного интегратора Genesys на территории РФ.

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