Шохин выступил против идеи Чубайса ввести углеродный налог

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что России не нужно отдельно вводить углеродный налог, так как это приведет к увеличению фискальной нагрузки. Ранее о необходимости такого налога заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс. Он считает, что это нужно для подготовки ратификации Парижского соглашения по климату.

«Анатолий Борисович Чубайс оказался единственным, кто выступал за введение налога, остальные участники заседания выступили против введения сбора или налога, считая, что это возможно сделать в рамках действующих платежей, в частности экологического сбора, выделив в нем углеродную компоненту, перераспределив соответствующим образом нагрузку»,— сказал господин Шохин (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании бюро РСПП 19 июня. По словам главы РСПП, с выбросами CO2 бороться надо.