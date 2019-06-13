В Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры

Нефтяной танкер, принадлежащий норвежской Frontline, был поражен торпедой у побережья Объединенных Арабских Эмиратов в Оманском заливе, сообщает Reuters со ссылкой на газету Tradewinds. Позже появилась информация об эвакуации экипажей с двух танкеров. Никто из них не пострадал. Информацию о пожаре на танкерах подтвердило подразделение Королевского флота Великобритании.

Источники сообщили, что речь идет о танкерах Front Altair под флагом Маршалловых Островов и Kokuka Courageous под флагом Панамы. Норвежская газета VG сообщает, что на борту Front Altair не было норвежцев, экипаж в основном состоит из граждан России, Грузии и Филиппин.

После сообщений фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE выросли на $3 (4,7%), до $62,56 за баррель.

Напомним, в мае в Персидском заливе от рук неизвестных пострадало четыре торговых судна.

Подробнее о майской атаке читайте в публикации “Ъ” «Танкеры попали под удар».