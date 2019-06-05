СМИ сообщили о скорой отставке гендиректора ГУП «ТЭК СПб» Игоря Федорова

В ближайшие дни свой пост покинет генеральный директор ГУП «ТЭК СПб» Игорь Федоров. У него заканчивается контракт, продлевать который топ-менеджер теплоэнергетической компании не намерен. Об этом со ссылкой сразу на несколько источников в энергетическом блоке Петербурга сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, глава ГУП «ТЭК СПб» собирался уйти в отставку еще раньше, однако позже принял решение дождаться окончания отопительного сезона.

Господин Федоров возглавил ГУП «ТЭК СПб» в августе 2014 года. До этого он трудился на посту губернатора Ненецкого автономного округа.