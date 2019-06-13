АСВ не хватило доверия

Очередное собрание кредиторов лишившегося лицензии банка «Югра» завершилось провалом. Хотя необходимый кворум был собран, в последний момент его участники не смогли договориться о кандидатах, которые войдут в комитет кредиторов. Его отсутствие тормозит процесс банкротства банка и реализации его имущества для расчета с кредиторами.

В понедельник АСВ сообщило, что повторно созванное собрание кредиторов банка «Югра» состоялось, поскольку участие в нем приняли 42,33% «превышенцев» (вкладчиков, чьи депозиты в банке превышали 1,4 млн руб., подпадающих под страховку АСВ) при необходимом минимуме 30%. Собрание приняло решение, что комитет кредиторов будет состоять из пяти человек, но избрать персональный состав комитета не смогло. Как пояснили в АСВ, представитель кредиторов Николай Николаев, консолидировавший доверенности более чем от 1 тыс. кредиторов на сумму около 4 млрд руб. и обладавший более чем 49% голосов участников собрания, не принял участия в голосовании по неизвестным причинам.

Как следует из переписки в группе кредиторов «Югры» в социальных сетях, незадолго до этого вкладчики-превышенцы, оформившие доверенности на Николая Николаева, договорились о трех кандидатах, которых они могут провести в комитет кредиторов. Среди них сам господин Николаев, кредиторы банка Олег Шипилов и Николай Шевченко. 7 июня «Независимая газета» опубликовала материал, в котором поставила под сомнение репутацию господина Шевченко. В нем отмечалось, что требования господина Шевченко к банку «Югра» выкупила компания «Бизнес Лигал Компани» при условии, что в комитет кредиторов войдут лица, указанные этой конторой.

Данная публикация породила неопределенность относительно того, за каких кандидатов в комитет кредиторов проголосует господин Николаев. За день до собрания кредиторов он предложил другой список кандидатов, состоящий из него самого и хорошо известных в финансовой среде людей — бывшего финансового омбудсмена при Ассоциации российских банков Павла Медведева, а также партнера аудиторской компании ФБК Алексея Терехова (согласно ст. 18 закона «О банкротстве», членом комитета кредиторов может быть и не кредитор банка). Несмотря на огромный опыт и хорошую репутацию этих кандидатов, предложение Николая Николаева, судя по комментариям кредиторов, было воспринято в штыки, поскольку оба этих кандидата входят в состав экспертно-аналитического совета АСВ.

Основная претензия кредиторов к АСВ заключается в том, что среди аккредитованных при агентстве юридических компаний по результатам отбора была привлечена компания «Вектор права», которая будет оказывать юридические услуги по сопровождению банкротства «Югры». Кредиторам не нравится, что за свои услуги она будет получать плату в размере 8 млн руб. в месяц, а также 10% от взысканной с должников суммы (в АСВ поясняют, что эта компания предложила наименьшую цену за свои услуги). Кроме того, по данным ЕГРЮЛ, «Вектор права» с апреля 2019 года был переоформлен на кипрский офшор.

В итоге ряд кредиторов потребовали проголосовать за изначально утвержденных кандидатов, рассказывают участники собрания. Николай Николаев пошел на уступки и предложил отдать голоса в пользу себя, Олега Шипилова, а вместо Николая Шевченко проголосовать за Павла Медведева. Однако этот компромисс также не устроил стороны, и господин Николаев отказался голосовать вовсе. «И Николай Шевченко, и Олег Шипилов абсолютно независимы, но в будущем они могут быть уязвимы,— пояснил “Ъ” свое решение Николай Николаев.— У них есть семьи и дети, они сильно замотивированы деньгами». По мнению господина Николаева, на них будет оказываться колоссальное давление. «Павел Медведев является публичной фигурой, для него важны не деньги, а репутация,— указывает Николай Николаев.— При этом если фигура Павла Медведева в конечном счете не устроит кредиторов, то я готов ее заменить на любого другого политически сильного кандидата».

Отсутствие сформированного комитета кредиторов играет против всех кредиторов банка. Без определения персонального состава комитета не могут быть приняты ключевые решения, в том числе не может быть утвержден порядок реализации конкурсной массы. «Это обстоятельство увеличивает сроки проведения конкурсного производства и оттягивает момент, когда кредиторы смогут удовлетворить свои требования»,— поясняет партнер юридической компании «Сотби» Антон Красников. Кроме того, часть кредиторов, недовольная действиями Николая Николаева, выразила в соцсетях намерение отозвать у него доверенности. Это создаст существенные риски того, что превышенцы банка не смогут консолидировать свои голоса на будущих собраниях кредиторов.

Виталий Солдатских