АСВ не верит в «Комплексные инвестиции»

Компания «Комплексные инвестиции», связанная с бенефециаром обанкротившегося банка «Югра» Алексеем Хотиным, начала, как и обещала, выплаты вкладчикам сверх застрахованных сумм. Уже погашены обязательства перед 36 гражданами из 33 тыс. «превышенцев». Однако в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) до сих пор относятся к инициативе с недоверием. Там опасаются, что она обернется проблемами, с которыми придется разбираться АСВ.

Схема выкупа требований вкладчиков банка «Югра» компанией «Комплексные инвестиции» пока непонятна с точки зрения рисков, заявил глава АСВ Юрий Исаев в ходе ПМЭФ-2019 «Если эта компания вдруг остановит выкуп, если вкладчиков поставят в еще более сложную ситуацию, то будет обидно. Они пойдут к нам, скажут: "Давайте разбираться",— отметил он.— Как разбираться, я пока не знаю, прецедентов нет».

Всего у банка после выплаты страхового возмещения осталось 33 тыс. вкладчиков-«превышенцев» с требованиями на 16 млрд руб. Как стало известно “Ъ” от бывших вкладчиков банка, выплаты «превышенцам» «Югры» уже начались, но пока затронули лишь вкладчиков с самыми малыми требованиями. Эту информацию подтвердил гендиректор «Комплексных инвестиций» Игорь Буравков. «Подписано 54 договора, обратились 120 человек, перечислили 1,1 млн руб.,— сообщил он,— 36 гражданам полностью погасили превышения по вкладам, таким образом, их права требований к банку перешли к компании». По его словам, данные о переходе прав отправлены в АСВ, но пока неизвестно, зарегистрированы ли они. Господин Буравков пояснил, что вкладчики с небольшими превышениями полностью получат свои вклады — в первую очередь исходя из графика погашения, указанного в оферте.

В истории АСВ был лишь один акт добровольной расплаты с кредиторами банка-банкрота: экс-владелец «Моего банка» Глеб Фетисов полностью рассчитался по всем долгам банка перед всеми кредиторами, включая агентство. При этом были и случаи выкупа прав требований по вкладам, превышающим размер страхового возмещения (1,4 млн руб.). Однако они осуществлялись на индивидуальных условиях и с дисконтом, а не в рамках публичной оферты, как в случае с «Комплексными инвестициями».

«Поведение "Комплексных инвестиций" по части выкупа требований "превышенцев" без дисконта действительно можно назвать нестандартным,— указывает партнер фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин.— По общему правилу сделки на рынке цессии, в частности скупка прав требований к обанкротившимся кредитным организациям, производятся с существенным дисконтом, до 90% требований». По мнению руководителя практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галины Гамбург, вкладчики охотно пойдут на уступку права требования, так как прекрасно понимают, что «им выгоднее получить денежные средства здесь и сейчас, пусть и в рассрочку, чем ждать, когда деньги будут выплачены из конкурсной массы».

При этом, как сообщили “Ъ” в АСВ, о фактах уступки требований по вкладам «Югры» агентству неизвестно, по состоянию на 6 июня ни одного уведомления от кредиторов не получено. «Во избежание неблагоприятных последствий, связанных с подделкой подписей или иным подлогом, агентство осуществляет замену кредитора на основании уведомления цедента, то есть кредитора, передающего свое требование, подпись на котором удостоверена нотариально»,— уточнили в АСВ. Ближайшее собрание кредиторов банка пройдет уже 10 июня.

Юристы сомневаются, что даже с учетом перехода прав требований «Комплексные инвестиции» примут участие в ближайшем собрании. «Предполагаю, что у мелких вкладчиков выкупают долги банка-банкрота его же бенефициары, но через де-юре не аффилированные с ними структуры, пусть и в ущерб оным, чтобы снизить уголовные риски для себя»,— отмечает Дмитрий Клеточкин. Чем активнее они скупают долги у кредиторов-физлиц, считает он, тем «ниже вероятность дальнейшего нагнетания обстановки вокруг банкротства, что снижает накал общественной дискуссии вокруг персоналий бенефициаров».

Ксения Дементьева, Светлана Самусева