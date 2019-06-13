ЛПУ потратились на рак

Стратегия государства по борьбе с онкологическими заболеваниями вызвала рост расходов госучреждений на эти лекарства. По итогам первого квартала 2019 года лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) увеличили закупки этих лекарств на 70,5%, до 13,9 млрд руб., что привело к сокращению трат на препараты для лечения других заболеваний. Ситуация оказалась выгодна российской ГК «Биокад», которой удалось нарастить отгрузки для госучреждений на 84%, до 3,1 млрд руб.

По итогам первого квартала 2019 года ЛПУ закупили 179,7 млн упаковок лекарств на 47,1 млрд руб. Это следует из госпитального аудита российского фармацевтического рынка DSM Group, с которым ознакомился “Ъ”. Несмотря на то что за отчетный период ЛПУ потратили на 12,4% больше средств, чем в первом квартале 2018 года, объем закупленных лекарств сократился на 4,3% год к году. В DSM Group это объясняют ростом средней стоимости упаковки лекарств в первом квартале на 17,5%, до 262 руб. Как следует из данных аналитиков, это первый случай увеличения цен за три года. Так, средняя стоимость российского препарата в январе—марте 2019 года выросла на 25%, до 135 руб., импортного — на 7,2%, до 618 руб.

Как отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, в первом квартале 2019 года ЛПУ резко увеличили закупки дорогостоящих противоопухолевых препаратов в рамках стратегии государства по борьбе с онкологическими заболеваниями. По данным аналитиков, закупки таких лекарств выросли на 70,5% в деньгах, до 13,9 млрд руб. и на 18,5% в натуральном выражении. При этом основной тенденцией последних лет было, напротив, переключение на более дешевые российские лекарства, отмечает господин Шуляк.

Благодаря курсу на лечение онкологических заболеваний производитель противоопухолевых препаратов ГК «Биокад», доля в котором принадлежит владельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину, нарастил продажи ЛПУ на 84,9%, до 3,1 млрд руб., следует из данных DSM Group. Увеличить продажи группе удалось в том числе за счет роста отгрузок противоопухолевого препарата «Авегра» (бевацизумаб) на 211,5%. В «Биокаде» пояснили “Ъ”, что в целом с начала 2019 года компания нарастила отгрузки «Авегры» на 10% год к году, а за последние три года — в четыре раза. Обеспеченность нуждающихся в препарате пациентов при этом выросла с 8% до 30%, заявили там.

В то же время, по словам источника “Ъ” среди производителей лекарств, ЛПУ пришлось сократить закупки препаратов для лечения других заболеваний. Как следует из данных DSM, за первый квартал 2019 года на 14,5%, до 3,6 млрд руб. уменьшились расходы на лекарства для лечения заболеваний нервной системы. Также на 18,2%, до 2,5 млрд руб. были уменьшены объемы закупок препаратов для лечения заболеваний, связанных с пищеварительным трактом и обменом веществ и др. Как отмечает источник “Ъ”, бюджет заказчиков всегда ограничен, но курс на более дешевые дженерики ранее позволял закупать больше лекарств и увеличивать охват терапией населения. В первом квартале 2019 года, следует из данных DSM Group, закупки дженериков ЛПУ в натуральном выражении выросли на 0,8%, а в деньгах сократились на 2,7%. В январе—марте 2018 года показатели росли на 1,7% и 3% соответственно.

Мария Котова