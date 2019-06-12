«Действия полиции в отношении журналистов неправомерны»

В Москве прошел несанкционированный марш в поддержку журналиста издания «Медузы» Ивана Голунова, в ходе которого полиция задерживала не только участников акции, но и журналистов, которые находились на месте событий по заданию редакций. Среди них — корреспонденты “Ъ FM” Петр Пархоменко и “Ъ” Роман Дорофеев, а также журналисты изданий «Ведомости», «Медуза», «Эха Москвы», агентства Reuters и немецкого журнала Der Spiegel. Очевидцы сообщают, что в автозаках оказались и случайные прохожие, которые не планировали участвовать в марше. Юрист, учредитель общественной организации «Московский правозащитный центр» Михаил Салкин пояснил ведущей “Ъ FM” Наталье Боевой, как вести себя в случае задержания полицейскими.

— Корреспондента “Ъ FM”, который находился на месте несанкционированной акции по заданию редакции, а также других журналистов, задержали после того, как они показали пресс-карту, у них потребовали некий план-задание. В пресс-службе ГУ МВД нам сообщили, что ничего об этом не знают. Насколько правомерными были действия полиции в этом случае?

— Понятное дело, что они неправомерны, потому что предъявления пресс-карты, удостоверения сотрудника достаточно, чтобы понять, что человек не является участником мероприятия, санкционированное оно или нет, а выполняет свои функциональные обязанности по сбору информации и последующего ее распространения. Правоохранители же не задерживают своих коллег, сотрудников Росгвардии почему-то, которые тоже присутствуют на этом мероприятии. Так что, конечно же, такое задержание незаконно.

На самом деле, по факту воспрепятствования законной деятельности сотрудника СМИ редакция может обратиться в прокуратуру. Но это такая юридическая формальность.

На практике, конечно же, потом выяснится, что никто журналиста не задерживал, что он по своей воле залез в этот автозак и сидел там четыре часа.

Никаких протоколов, конечно же, предоставлено не будет, и, в общем, все, скажем так, органы власти будут подтверждать, что он добровольно там просидел, потратил свое время.

— Даже в том случае, если сотрудников СМИ отвезут в ОВД, вы считаете, что оттуда их чуть позже отпустят?

— Журналистов, у которых есть пресс-карта и паспорт гражданина Российской Федерации, конечно, же отпустят. Так как признать их участниками этого шествия никак нельзя, особенно учитывая, что у них не было никаких плакатов, каких-то надписей, атрибутики.

Понятно, что те, кто имел какие-то транспаранты и демонстрировал их, формально подпадают под административную ответственность, соответственно, им грозит штраф от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. А если и до этого уже люди привлекались, то его сумма может быть увеличена. Ситуация здесь, на самом деле, немножко в другом.

Дело в том, что современное законодательство в части таких шествий, митингов и демонстраций отвратительное, только декларативное: вроде бы как вам, граждане, можно собираться, но на самом деле нет.

Потому что о любом митинге и любой акции нужно заявлять не менее чем за десять дней до их проведения. То есть если следовать этой логике, люди бы собрались только через полторы недели у здания Никулинского суда, где слушалось дело Ивана Голунова. Кроме того, власть на самом деле эти законы использует тогда, когда ей удобно. Вот, опять же, у Никулинского суда стояли люди с плакатами, транспарантами, но их почему-то никто не задерживал, то есть боялись какого-то общественного резонанса. А здесь задерживают, в том числе и тех, кто просто мог по этому бульвару идти мимо по своим делам.

— Что делать простых прохожим, которые оказались на месте событий и в итоге очутились в автозаках?

— Если бы у нас было идеальное правовое государство, то, конечно же, суд установил бы, что они там оказались случайно, и отпустил бы их, признав их задержание незаконным. Но у нас, к несчастью, сотрудником полиции будет составлен протокол об административном правонарушении, которому судья верит, наверное, даже сильнее, чем в Библию верят верующие, и, соответственно, будет назначен штраф.

Если у кого-то из привлеченных к ответственности есть, может быть, малолетние дети на иждивении, то штраф будет поменьше, у кого-то может быть побольше. Но, думаю, всем стандартно назначат по 10 тыс. руб. Доказать свою невиновность почти невозможно. При этом именно правоохранительные органы должны доказывать, что человек принимал и хотел принимать участие в этом шествии, то есть шел намеренно по какому-то маршруту. Но это в нормальной правовой системе возможно сделать.Если есть либо какой-то маршрут шествия от точки А до точки Б, и если люди просто где-то посередине присоединялись и мимо этого сквера прошли, не нарушая общественный порядок, то здесь нет ничего незаконного. Это вполне нормальное действие.

Я только не понимаю, почему когда в Москве проходит шествие «Бессмертного полка», что не регулируется законом о митингах, то людям можно проходить. А когда граждане просто хотят пройти без явного выражения какого-то мнения, то действует принцип советского периода — больше трех человек не собираться, потому что иначе они, наверное, начнут ругать власть. А у нас, получается, даже одежду нельзя надеть с какой-нибудь надписью, потому что власть считает, что вы ее ругаете. Спасибо, что они хотя бы не считают, что это еще и оскорбление власти от того, что футболку с надписью надели, потому что там штраф от 30 до 100 тыс. руб. еще больше.