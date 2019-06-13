Mail.ru Group и «Ростелеком» оцифруют школу

Mail.ru Group и «Ростелеком» планируют создать совместное предприятие в сфере школьного образования. Партнеры хотят разрабатывать цифровые продукты, включая дневники и коммуникационные сервисы. Выход компании на прибыльность зависит от того, кто будет оплачивать цифровизацию в рамках ее бизнес-модели, рассуждают участники рынка.

О подписании соглашения о сотрудничестве в области цифрового школьного образования и создании совместного предприятия “Ъ” сообщили в пресс-службе Mail.ru Group. Информацию подтвердили в «Ростелекоме». Компании планируют создать ООО «Цифровое образование», в котором получат равные доли. Инвестиции в проект стороны не раскрывают. Совместное предприятие сфокусируется на разработке информационных продуктов для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники и коммуникационные сервисы для учителей, родителей и учеников, уточнили в Mail.ru Group. В дальнейшем СП может заняться также цифровым дошкольным и профессиональным образованием, не исключают в компании.

Корпорации начали осознавать, что рынок образования стал гораздо более привлекателен, чем еще два-три года назад, рассуждает основатель и гендиректор «Нетология-групп» Максим Спиридонов. У ведущих технологических компаний, например «Яндекса» и Mail.ru Group, больше ресурсов, чем у участников образовательного рынка, но у последних уже есть наработанная экспертиза и команда, рассуждает он. В частности, в сегменте, на который нацелились Mail.ru Group и «Ростелеком», уже десять лет работает бренд группы «Фоксфорд», отмечает господин Спиридонов.

На рынке представлены уже несколько коммерческих цифровых продуктов для школ, но пока они не образуют экосистемы, говорит основатель и гендиректор «Фоксфорда» Алексей Половинкин. Например, в Москве есть государственные решения, которые объединяют систему учета, электронные дневники, сервисы коммуникации и образовательную платформу. «В ближайшие годы систему образования ждет цифровая трансформация. Образовательная экосистема с возможностью построения индивидуальной образовательной траектории должна прийти на смену классно-урочной системы»,— ожидает он.

От того, насколько быстро удастся цифровизировать сферу образования, зависит в том числе количество кадров, которые способны создать конкурентоспособные российские IT-продукты, добавляет спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

По мнению управляющего партнера Skyeng Александра Ларьяновского, в течение ближайших двух лет от участников СП потребуются инвестиции в размере около 100 млн руб. Это направление в перспективе может быть прибыльным, но это будет в большой степени зависеть от того, кто будет оплачивать цифровизацию в рамках бизнес-модели — государство или родители, рассуждает он. Господин Ларьяновский видит спрос на цифровизацию школьного образования — предпосылки к этому создает национальный проект в этой сфере. Сегмент становится популярен: на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение «ИКС-холдинг» и «Просвещение», Сбербанк делает аналогичное решение по поручению президента РФ, «Яндекс» разрабатывает платформу «Яндекс.Учебник», есть и небольшие компании, например, «Учи.Ру», Skyeng, «Алгоритмика», «Кодвардс», которые реализуют проекты в школах десятков регионов.

Дмитрий Шестоперов