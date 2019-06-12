Сотрудники ОМОНа перекрыли Петровку из-за марша в поддержку журналиста Голунова

Сотрудники ОМОНа перекрыли улицу Петровку, которая заявлена как конечный пункт маршрута несогласованного марша в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. «Улица закрыта, просьба пройти к станции метро "Пушкинская", все вопросы к пресс-службе Росгвардии»,— сообщил корреспонденту “Ъ” сотрудник Росгвардии. На Петровке продолжаются задержания.

Марш в поддержку Ивана Голунова стартовал в 12:19 у станции метро «Чистые пруды» в Москве. Практически сразу начались задержания: по состоянию на 13:45 были задержаны как минимум 94 человека, в том числе корреспондент “Ъ” Роман Дорофеев и корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко. По информации «Медиазоны», на Страстном бульваре полицейские применяют к участникам акции дубинки. Канал RTVi опубликовал видео, на котором полицейские бьют задержанного головой о железный столб.

Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня, у него обнаружили наркотики. Корреспондент заявил, что вещества подбросили, и связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня Ивану Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков и отправили его под домашний арест.

Вчера, 11 июня, Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности — правоохранители не смогли доказать его причастность к преступлению. В тот же день он вышел из-под домашнего ареста и поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Подробнее о прекращении преследования журналиста — в материале “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».

О действиях полиции во время несогласованной акции в Москве — в материале “Ъ FM”.