Uber запустит воздушное такси в Мельбурне

Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния). В Австралии первые экспериментальные полеты могут быть осуществлены уже в 2020 году, а полномасштабный запуск запланирован на 2023 год, сообщает ABC.

Транспортные средства с системой вертикального взлета и посадки будут подниматься в воздух при помощи винтов. На начальном этапе такими такси будут управлять пилоты, но в дальнейшем предполагается использовать беспилотники. Uber уже обратилась в Управление по безопасности гражданской авиации Австралии (CASA) для обсуждения законодательного регулирования работы воздушных такси.

О перспективах такого вида транспорта читайте в публикации “Ъ” «Летающему такси нашли технологические барьеры».