Space Adventures открыла прием заявок от желающих полететь на МКС

Компания Space Adventures начала прием заявок от желающих полететь на Международную космическую станцию (МКС). Полет будет осуществляться на корабле Starliner, созданном компанией Boeing.

«С начала пилотируемых полетов в космос отправились чуть более 550 человек — мы рады возможности предложить вам возможность стать следующим»,— говорится в сообщении компании.

Запуск американского космического корабля Starline на МКС с первым экипажем планируется в начале ноября. Корабль прибудет на МКС через сутки после запуска и останется там до весны 2020 года. Месяц на МКС обойдется космическому туристу в $59 млн.

О том, как развивает космический туризм «Роскомос», — в публикации “Ъ” «Полеты во сне и на Луну».