Эммануэль Макрон анонсировал переговоры с Владимиром Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется в ближайшее время встретится с российским президентом Владимиром Путиным. «Европа, в которую я верю, с ее многополярностью, которую я отстаиваю, должна выстраивать с Россией новые правила доверия и безопасности и не должна лишь соглашаться с НАТО. Ей необходимо выстраивать (отношения.— “Ъ”) только между Европой и Россией»,— заявил политик в интервью телеканалу RTS.

По его словам, предстоящая встреча будет «длинной и насыщенной». Господин Макрон предстанет не только в качестве лидера Франции, но и в качестве председателя G7. В Кремле пока информацию о готовящихся переговорах не подтвердили.

Ранее господин Путин обсудил во время телефонного разговора с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель решение Москвы выдавать жителям Донбасса российские паспорта по упрощенной схеме. Господин Макрон и госпожа Меркель раскритиковали такое решение России.