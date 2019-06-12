Губернатор обратился к премьеру за помощью с памперсами

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что обратится к премьеру Дмитрию Медведеву уволить руководство регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС). Глава региона пожаловался, что «фонд практически остановился в работе» и перестал выдавать средства технической реабилитации людям с инвалидностью. Увольнением дело не ограничится — Сергей Морозов поручил подготовить обращения в прокуратуру и Следственный комитет России (СКР) для возбуждения уголовного дела. В реготделении фонда наличие проблем признают, но считают, что причины — в несовершенной процедуре передачи полномочий от правительства региона обратно в ФСС. В Госдуме отмечают, что виноваты все стороны, в том числе и федеральное руководство, не продумавшее детально процесс передачи полномочий.

В понедельник на аппаратном совещании губернатор Ульяновской области Сергей Морозов раскритиковал работу регионального отделения ФСС: «Территориальный фонд социального страхования практически остановился в работе, перестал выдавать средства реабилитации, выполнять социальные функции. Необходимо подготовить обращение в прокуратуру и СКР с требованием возбудить уголовное дело в отношении руководителя,— заявил губернатор.— Обращусь к главе правительства, чтобы уволили местного главу ФСС. Он отказывается что-то делать». Ранее о проблеме обеспечения людей с инвалидностью уже заявлял председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

В региональном министерстве соцзащиты “Ъ” подтвердили, что материалы для обращения в прокуратуру уже подготовлены.

«В последнее время к нам на телефон горячей линии поступает очень много обращения и жалоб на невозможность получить необходимые средства технической реабилитации, в первую очередь это касается памперсов»,— пояснили в министерстве.





Зампред реготделения ассоциации юристов Алексей Преображенский сообщил “Ъ”, что во время проводимых госюрбюро дней бесплатной юридической помощи, к ним «поступило огромное количество жалоб на отделение ФСС, не обеспечивающее инвалидов». «Всего набирается около 200 граждан, чьи права нарушены, и мы готовим от их имени обращения в суд»,— сказал господин Преображенский.

Получить официальные разъяснения от руководителя реготделения ФСС Сергея Фролова “Ъ” не удалось. Между тем, в реготделении в беседе с “Ъ” признали срывы в обеспечении, но отметили, что «все не так, как преподносят губернатору». По словам представителей отделения, с 1 января 2019 года полномочия по обеспечению средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением возвращены обратно в ФСС, «однако объявлять торги отделение ФСС имело право только с 11 января».

На каждый из торгов уходит 45 дней, к тому же, на торги по памперсам не заявился ни один поставщик, рассказали в ФСС, поэтому в итоге «пришлось заключать прямые договоры на мелкие партии по 100 тыс. руб.».

Напомним, с января 2010 года по инициативе региональной власти по соглашению с Минздравсоцразвития РФ эти полномочия были переданы «в качестве пилотного проекта» из ФСС в региональный департамент соцзащиты. Тогда отмечалось, что передача полномочий «упростит порядок выдачи средств реабилитации, приблизив помощь к местам проживания льготных категорий граждан». Всего в тот период полномочия были переданы в 21 регионе России. Однако постепенно регионы, ссылаясь на то, что федеральные субсидии не покрывают реальную потребность в путевках и санкурлечении, стали отказываться от переданных полномочий. К 2018 году осталось только несколько регионов, где эти полномочия не были возвращены. Письмом Минтруда и соцзащиты РФ от 11.05.2018 оставшимся регионам было рекомендовано вернуть полномочия в ФСС.

В период с 2010 года по 2018 год у прокуратуры к правительству региона по фактам нарушения прав граждан по обеспечению средствами реабилитации и санкурлечением было также множество претензий. Ведомство направляло в суд по несколько исков в месяц. Согласно данным сайта облпрокуратуры, пиковое количество нарушений прав граждан приходилось на 2014 и 2015 годы. По информации источников “Ъ” в ОГКУ соцзащиты населения, федеральных субсидий на исполнение полномочий постоянно не хватало, особенно проблемными были 2014 и 2015 годы. «В последние годы обеспечивалось около 90% заявок по ТСР (около 400 млн руб.) и около 17% (45 млн руб.) — по санкурлечению. Но самым провальным был 2014 год было исполнено только 37% от общего количества заявок, из-за этого возникли проблемы и в 2015 году»,— пояснил собеседник в УГКУ.

Член комитета по охране здоровья Госдумы, врач-хирург Алексей Куринный заметил, что «вообще ни к чему было передавать полномочия туда и обратно». «Заявлялось, что федеральный центр добавит финансирование и станет лучше, но финансирование никто не добавил, и начались провалы, особенно в части обеспечения путевками, хотя и с ТСР тоже постоянно возникали проблемы»,— заметил депутат. По его мнению, «проблема системная», «и виноваты в провале все стороны, в том числе и федеральный центр». «Система дала сбой на этапе передачи полномочий и всех данных, с ними связанных. Причина также в нестыковках законодательства. По сути, федералы должны были заранее продумать и четко прописать всю процедуру заблаговременной передачи данных и подготовки торгов, что, видимо, так и не было сделано»,— сказал господин Куринный.

Сергей Титов, Ульяновск