В больницах Сочи остаются 17 пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом

В медицинских организациях Сочи остаются 17 человек, пострадавших в аварии с экскурсионными автобусами. Как сообщили в мэрии курорта, в краевые больницы уже транспортировали двоих взрослых и одного ребенка. В сочинских стационарах остаются экскурсовод одного из автобусов, а также жители Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска, Новосибирска, Челябинска, Кирова и Ульяновска.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, авария двух туристических автобусов произошла в Адлере в минувшее воскресенье, 9 июня. Причиной ДТП считается тот факт, что один из водителей не уступил дорогу. За медпомощью обратилось 26 человек, из них 23, включая троих детей, госпитализировано. Погибших нет.

По информации сочинской мэрии, на сегодняшний день одна пациентка из Оренбургской области уже выписана и благополучно вернулась домой. Администрация курорта помогла ей с трансфертом в гостиницу и аэропорт, а также в приобретении специального корсета для восстановления после ДТП. Остальным пациентам власти Сочи помогают в замене авиационных и железнодорожных билетов, предоставлении гостиницы для родственников в Сочи и Краснодаре, трансферту по факту выписки, а также в приобретении необходимых медицинских средств реабилитации.

«Родители мальчика и девочки, находящихся в сочинском медучреждении, обратились с просьбой обеспечить их детей путевками в санаторий после выписки из стационара, чтобы продолжить отдых и лечение», - отметили в мэрии курорта.

Дмитрий Михеенко