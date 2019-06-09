В Сочи из Краснодара вылетел вертолет санавиации для помощи пострадавшим в крупном ДТП

На помощь сочинским медикам из Краснодара вылетел вертолет санавиации с врачами. На борту находятся специалисты лучших медучреждений краевой столицы, они будут консультировать коллег по оказанию помощи пациентам, попавшим в крупное ДТП. Как сообщает пресс-служба администрации края, при необходимости будет решаться вопрос о переводе пациентов в ведущие больницы Краснодара.

Сегодня днем два туристических автобуса столкнулись в Адлерском районе Сочи – один из водителей не уступил дорогу. На месте происшествия работало 19 бригад «скорой помощи». За медпомощью обратилось 26 человек, из них 23, включая троих детей, госпитализировано, данных о погибших нет.

Как сообщает ТАСС, на одном из автобусов ехали туристы компании «Вокруг Сочи», они не пострадали. На втором микроавтобусе, 20-местном Mercedes Sprinter, перевозку осуществляла компания «Фишт». Директор агентства «Фишт» Лариса Кушнирова рассказала, что руководитель экскурсионной группы поступил в больницу в тяжелом состоянии. На данный момент в компании уточняют списки пострадавших и пытаются выяснить, были ли в группе граждане иностранных государств.

Елена Рыжкова