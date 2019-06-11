«Правая рука» Михаила Саакашвили вернулся в большую политику

Во вторник в Тбилиси состоялась презентация новой политической партии «Победившая Грузия» (ПГ). Инициатором ее создания стал Ираклий Окруашвили, который во время президентства Михаила Саакашвили занимал ряд ключевых постов, но затем впал в немилость, был арестован, покаялся и уехал во французскую эмиграцию.

На презентации Ираклий Окруашвили анонсировал проведение учредительного съезда новой партии этой осенью и заявил, что у него «есть амбиции создать великое движение рассерженных людей», готовых противостоять в ходе парламентских выборов 2020 года правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) миллиардера Бидзины Иванишвили и одновременно Михаилу Саакашвили. Экс-министр дал понять, что новая партия станет «третьей силой».

Со своей стороны лидеры ГМ всячески демонстрируют отсутствие обеспокоенности в связи с появлением новой партии.

Так спикер парламента Ираклий Кобахидзе сказал, что в Грузии «уже сотни партий и еще одна погоды не меняет».

На презентации ПГ выяснилось, что Ираклий Окруашвили — не единственная колоритная и скандальная фигура среди лидеров новой партии. Еще одним ее сооснователем стал бывший посол Грузии в РФ (2004–2005) Константин Кемулария. Он запомнился тем, что, возглавляя дипломатическую миссию в России, активно и резко критиковал политику Москвы в отношении Грузии. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров даже выразил недоумение и обеспокоенность по этому поводу в ходе встречи на Смоленской площади с тогдашним премьер-министром Грузии Зурабом Жванией.

Причиной беспрецедентной для дипломатической практики критики послом руководства страны-пребывания стали события в Южной Осетии.

Ситуация в этой республике резко обострилась летом 2004 года после того, как Ираклий Окруашвили, бывший тогда министром внутренних дел, во главе роты спецназа МВД блокировал и разоружил колонну российских миротворцев, что чуть не привело к военному конфликту между двумя странами.

В то время Ираклий Окруашвили пользовался полной поддержкой президента Михаила Саакашвили. Лидер «революции роз» бросал его на самые «прорывные участки». В разное время Ираклий Окруашвили был министром обороны и генеральным прокурором, возглавлял МВД и Министерство экономического развития, слыл непримиримым борцом с коррупцией.

Однако к 2007 году Ираклий Окруашвили намекнул, что готов начать самостоятельную игру, в том числе против Михаила Саакашвили. В результате его сместили со всех постов, а генеральная прокуратура возбудила против него уголовное дело по обвинению в вымогательстве доли компании мобильной связи Jeocell у владельца миноритарным пакетом акций, бизнесмена Джемала Сванидзе.

Господин Окруашвили был вынужден публично покаяться, дезавуировал все ранее высказанные обвинения против Михаила Саакашвили в узурпации власти, вышел из тюрьмы под беспрецедентно большой залог в $6 млн и немедленно уехал во Францию, где получил политическое убежище. Сумма залога была направлена в государственный бюджет, поскольку подсудимый не вернулся из Парижа для участия в судебном процессе.

По данным “Ъ”, Ираклий Окруашвили предпочел покаяться после того, как посетивший его в следственном изоляторе руководитель военной полиции Мегис Кардава пригрозил политику посадить его в камеру к бывшим чиновникам времен президента Эдуарда Шеварднадзе. То есть к тем, кого господин Окруашвили привлек к ответственности после «революции роз». Оказавшись в Париже, он возобновил критику Михаила Саакашвили, а после «пятидневной войны» 2008 года неоднократно выступал по российскому телевидению, обвиняя экс-президента в развязывании той войны.

Георгий Двали, Тбилиси