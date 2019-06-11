УФАС проверит законность размещения в центре Челябинска рекламы кабаре Show Girls

Челябинское УФАС начало проверку соблюдения законодательства при размещении рекламы кабаре Show Girls напротив гимназии №10. В антимонопольное ведомство обратился комитет по делам образования Челябинска, представляющий интересы родителей учеников, они считают баннер непристойным.

"Челябинским УФАС России будет изучена указанная реклама на предмет наличия признаков нарушения Закона о рекламе.Согласно ч.6 ст.5 Закона о рекламе в рекламе не допускается использование непристойных образов, сравнений и выражений", - сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства. В течение месяца будет принято решение о возбуждении дела в отношении рекламодателей.