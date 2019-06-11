Зарубежные СМИ: Как на дело Ивана Голунова влияет реакция журналистов?

Адвокаты обжаловали домашний арест Ивана Голунова. Защитник журналиста Сергей Бадамшин сообщил, что арест журналиста они считают незаконным и необоснованным. Жалобу будет рассматривать Мосгорсуд. Дело спецкорреспондента «Медузы», которого обвинили в торговле наркотиками, остается в центре внимания не только российских, но и мировых СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на «Коммерсантъ FM».

Дело Ивана Голунова вызвало огромный резонанс в России и за ее пределами, пишет Deutsche Welle. Авторы назвали реакцию российских коллег Голунова примером небывалой за последнее время солидарности. Накануне три российские газеты опубликовали идентичные первые полосы. «Коммерсантъ», РБК и «Ведомости» выпустили обложки с надписью «Я / Мы — Иван Голунов».

В The Guardian считают, что комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прозвучал только благодаря «беспрецедентной солидарности российских журналистов и деятелей культуры». В Кремле редко признают непрофессионализм российских правоохранителей, пишет британское издание и анонсирует несогласованный с мэрией марш в защиту журналиста. Дело Голунова сравнивают с историей правозащитника группы «Мемориал» Оюба Титиева. Его тоже обвиняли в хранении наркотиков. Сам Титиев настаивает, что запрещенные вещества ему подбросили полицейские. В марте правозащитника приговорили к четырем годам лишения свободы. Но накануне чеченский суд постановил освободить его условно-досрочно. Такое решение стало большой неожиданностью, отмечает The Guardian.

Дело Голунова остается доминирующей темой в России, замечает немецкий Der Spiegel. В соцсетях имя репортера сейчас называют чаще, чем имя президента Владимира Путина. Немецких журналистов удивило, что эту тему осветили даже на «Первом канале». В издании считают, что причина в многочисленных и очевидных несоответствиях в деле.

На ситуацию также отреагировали европейские институты и политики, пишет русская служба «Би-би-си». За делом следит глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии организации «Репортеры без границ» Йохан Бир. Накануне он написал в Twitter о том, как проходил митинг в защиту Голунова в Париже.