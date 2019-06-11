Челябинская область лидирует среди регионов УрФО по количеству преступлений

В Челябинской области в апреле 2019 года было совершена 21,2 тыс. преступлений. Это самое большое количество правонарушений в Уральском федеральном округе. Данные содержатся в последнем отчете Генпрокуратуры, опубликованном на портале правовой статистики.

Согласно данным Генпрокуратуры, количество преступлений в Челябинской области за месяц увеличилось на 2,2%. При этом число расследованных дел сократилось на 4%. Не раскрыто более 9 тыс. преступлений.

На втором месте после Челябинской области по количеству преступлений в УрФО - Свердловская область. Там в апреле было совершено около 18 тыс. правонарушений. При этом уровень раскрываемости вырос на 3,7%. На третьем месте - Тюменская область и входящие в нее Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (17,7 тыс. совершенных в апреле преступлений).