«Башнефть» войдет в капитал стерлитамакского производителя химии

Совет директоров «Башнефти» (входит в «Роснефть») на заседании 10 июня одобрил сделку по покупке компанией 51% уставного капитала стерлитамакского ООО «РН-кат». Уставный капитал предприятия — 100 млн руб. Оно было образовано, по данным kartoteka.ru, в августе 2018 года, специализируется на производстве основных неорганических химических веществ. Основным владельцем «РН-кат» с долей более 50% является его генеральный директор Ильшат Усманов, 13,26% у Айдара Тагирова, 6 и 4% у Александра Бодрого и Эльвира Рахматуллина.

Причины вхождения в компанию, равно как и другие детали сделки в материалах «Башнефти» не уточняются.

Ирина Самойлова