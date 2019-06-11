«Яндекс» начнет разработку беспилотных авто в Израиле

«Яндекс» расширил тестирование беспилотных автомобилей в Израиле и начал разработку технологии силами местной команды, сообщили в пресс-службе компании. «Специалисты будут работать вместе с российской командой над разработкой технологии беспилотного управления автомобилем, а также решать задачи, возникающие по ходу тестирования в этой стране»,— рассказали в компании.

Израиль стал первой страной за пределами России и СНГ, где «Яндекс» разрабатывает беспилотную технологию. Необходимость старта разработки в других регионах компания объясняет тем, что это позволяет проверять технологию в различных условиях и делать ее «более универсальной и масштабируемой».

Ранее руководитель «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что в течение текущего года компания планирует выпустить на дороги разных стран около 100 беспилотных автомобилей.

Напомним, в конце 2018 года было принято постановление правительства России о проведении эксперимента в Москве и Санкт-Петербурге по тестированию беспилотных авто. Для участия в нем уже заявилось шесть компаний, включая «Яндекс».

О проблемах проекта читайте в материале “Ъ” «Беспилотники не едут без денег».