В Перми впервые пройдет стратегическая сессия по развитию IT-проектов

14 июня в рамках X форума «Дни пермского бизнеса» в Перми впервые состоится стратегическая сессия «Инвестиции в IT: инсайды, кейсы, практики». В ходе сессии фонды, инвесторы и акселераторы расскажут о программах поддержки, а лучшие региональные стартапы презентуют свои проекты крупнейшим институтам развития.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на мероприятии, которое, как ожидается, соберет 500 представителей сферы инвестиций и IT в регионе, будет сформирована и представлена дорожная карта по получению финансирования для стартапов и IT-компаний. Возможность провести свою презентацию перед федеральными профессионалами рынка получат не более 20 пермских IT-проектов. По ее итогам предприниматели получат рекомендации, а лучшие — предложения о сотрудничестве.

В качестве экспертов и спикеров выступят представители Сбербанка, Fort Ross Ventures (часть инвестиционной экосистемы Сбербанка, штаб-квартира находится в Кремниевой долине), YellowRockets, ВТБ, Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), а также независимые специалисты в сфере инвестиций и продвижения инноваций.

Организаторами стратегической сессии являются «Технопарк Пермь», региональное отделение «Деловой России» и ПАО «Сбербанк». Партнеры — ФРИИ, Российская венчурная компания (РВК), «Разведка боем», «Сколково», Агентство инвестиционного развития Пермского края, YellowRockets.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что развитие IT-направлений — одна из приоритетных задач, поставленных перед региональным правительством. Благодаря накопленным компетенциям Прикамье является одним из десяти центров России в области информационных технологий.