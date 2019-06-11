Турция стала самым популярным направлением у российских туроператоров

Нынешним летом самым востребованным направлением у туристов, которые за организацией отдыха обратились к туроператору, стала Турция, говорится в сообщении Ассоциации туристических операторов России (АТОР).

«Конкуренцию Турции в летний период не может составить почти никто — настолько сбалансированы цена и уровень предлагаемого сервиса. Даже Египет, если бы туда и летали чартеры, не смог бы привлечь летом столько российских туристов из-за слишком жаркого климата»,— привела АТОР слова гендиректора сервиса Travelata.ru Алексея Зарецкого.

Второе место по полярности заняла Россия. Отмечается, что все внутрироссийские пляжные направления выросли в количестве бронирований по сравнению с прошлым годом — от 5% до 20%.

В топ-3 рейтинга также вошел Тунис. Российские туристы в основном отправляются на отдых на курорты Хаммамет и Сусс.

Ранее туристические операторы заявили, что цены на отели в Турции вырастут на 10–15% в высоком сезоне. По расчетам туроператоров, по сравнению с 2018 годом проживание будет стоить дороже на 25–30%.

О том, что делает Турция для привлечения туристов,— в публикации “Ъ FM”.