Холдинг «ЭКО-культура» планирует к июлю запустить вторую очередь теплиц в Липецкой области

Липецкое ООО «Овощи Черноземья», входящее в ставропольский агрохолдинг «ЭКО-Культура», хочет запустить вторую очередь теплиц мощностью около 19 тыс. т томатов в год в Усманском районе Липецкой области к июлю текущего года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию, полученную от администрации региона. Площадь новых теплиц составит 30 га, инвестиции — 7,9 млрд руб. Запуск третьей очереди намечен на 2020 год. После этого мощность комплекса достигнет 53 тыс. т овощей в год. Весь проект, заявленный к реализации в 2016 году, предполагал производство более 70 тыс. т овощей в год за 25 млрд руб. на 86 га.

«ЭКО-культура» — один из крупнейших производителей тепличных овощей в России. По собственным данным, управляет комплексами на 145 га мощностью свыше 100 тыс. т томатов, огурцов, салата в год. В 2019 году планируется расширение производства за счет ввода в строй новых производственных площадей в Липецкой и Тульской областях. В 2023 году площади тепличных комплексов агрохолдинга в России, Казахстане, и Узбекистане могут превысить 1,5 тыс. га , а годовой объем продукции — составить более 600 тыс. т.

О том, зачем производителю овощей кондитерский проект, читайта в публикации “Ъ” «“ЭКО-культура” оставит Китай на сладкое».