Alibaba Group и Mail.ru Group объявили кандидатов в гендиректоры «AliExpress Россия»

Кандидатами на пост гендиректоров совместного предприятия «AliExpress Россия» стали нынешний глава AliExpress в России Лю Вэй и первый заместитель гендиректора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев, следует из совместного пресс-релиза компаний. Они займут должности «после получения всех необходимых согласований и завершения всех трансакций в рамках условий сделки», уточняется в пресс-релизе.

По условиям соглашения о создании «AliExpress Россия», подписанного 5 июня Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФоном» и Российским фондом прямых инвестиций, управлять им будут два генеральных директора (CEO). Alibaba Group и Mail.ru Group получили право номинировать кандидатов на эти посты.

О том, как Alibaba Group и российские партнеры договорились о совместном предприятии, читайте в публикации “Ъ”.

Дмитрий Шестоперов