«Ведомости»: Росавиация запретила полеты десяти самолетов из-за несоответствия требованиям

Порядка 400 самолетов не отвечает новым требованиям Генпрокуратуры и Росавиации, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в Минтрансе и пяти авиакомпаниях. По их словам, из-за отсутствия необходимых допсертификатов Росавиация запретила полеты десяти лайнерам.

Речь идет о требовании сертифицировать изменения в конструкции иностранных самолетов, зарегистрированных в зарубежных реестрах. Росавиация начала инициировать это требование зимой-весной текущего года. Перевозчики подобные изменения вносят в бывшие в употреблении самолеты, взятые в лизинг на вторичном рынке.

Приложение 83-bis к Чикагской конвенции обязывает страну регистрации лайнера сертифицировать изменения и отвечать за летную пригодность лайнера. На такие изменения страна регистрации выдает самолету дополнительный сертификат. Росавиация в нынешнем году начала требовать сертификации этих изменений в России.

Источники со ссылкой на Генпрокуратуру отметили, что примерно 400 иностранных судов российских перевозчиков было модифицировано. По их словам, всего у них более 600 лайнеров зарубежного производства. Десяти из 400 Росавиация уже запретила полеты.

Ранее глава Генпрокуратуры Юрий Чайка, выступая в Госдуме, заявил о серьезных проблемах в области обеспечения безопасности полетов. По его словам, по требованию прокуроров было отстранено от полетов 550 летчиков, у 160 аннулированы летные свидетельства.

Подробнее о выступлении господина Чайки — в материале “Ъ” «От полетов отстранили 550 летчиков».