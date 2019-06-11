13,37 процента годовых составила средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, выданным банками в апреле 2019 года физическим лицам на срок более одного года, сообщил вчера ЦБ. В апреле 2018 года этот показатель составлял 13,25%. Минимума же он достигал в ноябре 2018-го — 12,38%, после чего стал расти. По более коротким займам — сроком до года — средняя ставка в апреле была равна 15,06%. По кредитам на срок от года до трех лет ставка составляла 15,01%, свыше трех лет — 13,07% годовых. Коротких кредитов со сроком до года в апреле было выдано лишь 3,05% от суммарного объема займов за этот месяц. Доля кредитов со сроком от одного года до трех лет — 15,22%, свыше трех лет — 81,73% от общего объема.