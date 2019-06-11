Москва обвинила Киев в срыве договоренностей о разделении сил в Донбассе

МИД России считает, что украинская сторона сорвала договоренности о разведении сил и средств в станице Луганской, намеченное на 10 июня, говорится в заявлении ведомства. Как отмечается, это произошло из-за «зафиксированного СММ (специальная мониторинговая миссия.— “Ъ”) ОБСЕ "подрыва" в зоне безопасности».

«Налицо очередное проявление нежелания Киева выполнять собственные обязательства по минским договоренностям, в том числе согласованным на "нормандском саммите" в Берлине в октябре 2016 г.»,— отметили в МИД.

Напомним, 5 июня в Минске участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня. Документ планировалось подписать 19 июня. Это была первая встреча контактной группы после избрания Владимира Зеленского, назначившего представителем Киева в переговорах Леонида Кучму.

Предыдущее перемирие в Донбассе объявлялось в ночь на 8 марта в честь Международного женского дня. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ тогда зафиксировали около 400 нарушений режима прекращения огня. На встрече в апреле контактная группа не сумела согласовать перемирие.

Почему инициативы нового президента Украины по урегулированию конфликта в регионе сочли в Верховной раде предательски мирными,— в материале “Ъ” «Леонид Кучма вызвал Донбасс на себя».