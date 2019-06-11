Смольный торопится купить жилье Средства на приобретение квартир для госнужд бюджета 2020 года могут освоить уже в этом году

Петербург сможет потратить в этом году на приобретение жилья для госнужд более 10 млрд рублей — это средства бюджета, предусмотренные на покупку жилья в этом и следующем годах. Комитет имущественных отношений (КИО) подготовил проект постановления правительства по объединению бюджетов 2019 и 2020 годов на закупку квартир на госнужды. Эксперты полагают, что бюджет будущего года власти объединяют с нынешним для того, чтобы успеть купить жилье по нынешним ценам, опасаясь, что после перехода строек на эскроу-счета стоимость недвижимости может подняться.

«Объединение бюджетных инвестиций позволит оптимизировать процесс и сроки закупок квартир с учетом наличия жилья в строящихся многоквартирных домах в Петербурге»,— говорится в проекте постановления правительства города. После согласования проекта постановления правительства Санкт-Петербурга, разработанного КИО, в ближайшие два года город сможет приобрести у застройщиков социальные квартиры на общую сумму более 10,2 млрд рублей.

Приобретаемое городом жилье будет предоставляться многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам, иным льготным категориям гражданам, а также для расселения аварийного жилья и коммуналок. Распределение квартир нуждающимся будет осуществляться Жилищным комитетом в соответствии с жилищным планом.

Многоквартирные дома, в которых КИО планирует приобрести квартиры, должны быть введены в эксплуатацию в 2020 году. Согласно проекту постановления правительства, также предусмотрена покупка готовых квартир в домах, уже введенных в эксплуатацию.

Основными участниками конкурсов, объявленных КИО, за последние годы были две компании: группа ЛСР и СК «Дальпитерстрой», причем в ряде аукционов застройщики подавали заявку в единственном числе. По мнению участников рынка, отсутствие заинтересованности застройщиков в участии в подобных аукционах объясняется невысокой стоимостью квадратного метра, а также ограниченным количеством большого объема жилья эконом-класса в городской черте.

В пресс-службе группы ЛСР на запрос “Ъ” сообщили, что условия конкурса на закупку квартир для малообеспеченных граждан и очередников определяют город и соответствующие ведомства. «Мы со своей стороны лишь принимаем решение, участвовать в таких конкурсах или нет, и решение по каждому аукциону принимаем в зависимости от этих условий, как и другие застройщики»,— заявили в пресс-службе. Там также сообщили, что в последних аукционах, в которых принимала участие группа ЛСР, квартиры для очередников и льготных категорий граждан были приобретены Смольным в ЖК «Цветной город» в Красногвардейском районе Петербурга.

В пресс-службе СК «Дальпитерстрой» на момент написания заметки на вопросы “Ъ” не ответили.

«Несмотря на то, что цены на госзакупки выросли, они все равно остаются неинтересными большинству застройщиков. Поэтому, скорее всего, состав участников будет прежним»,— говорит Роман Мирошников исполнительный директор СК «Ойкумена». «Власти пытаются купить жилье сейчас по вполне понятной причине: пока застройщики не стали реализовывать проекты через эскроу-счета и не подняли цены. Поэтому они и объединяют бюджеты»,— объясняет Андрей Лушников, президент ГК «Бестъ».

«Закупка жилья под социальные нужды — сейчас весьма спорный шаг. Участвует в этом узкий круг застройщиков, предлагающих жилье не в самых лучших локациях. Проще городу строить соцжилье самостоятельно»,— полагает Екатерина Запорожченко, коммерческий директор ГК Docklands Development.

Мария Кузнецова