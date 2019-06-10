Минюст согласился передать Конгрессу документы расследования Мюллера

Минюст США передаст документы по расследованию Роберта Мюллера, относящиеся к фактам возможного препятствия правосудию со стороны Дональда Трампа, заявил председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса Джерролд Надлер, опубликовав соответствующий пресс-релиз на своем официальном сайте.

«Я рад сообщить, что, выполняя распоряжение нашего комитета, Министерство юстиции согласилось начать открывать нам самые важные документы доклада Мюллера и предоставить нам ключевые доказательства, которые Специальный совет использовал для оценки того, препятствовал ли президент и другие лица правосудию и были ли они замешаны в иного рода проступках»,— говорится в сообщении.

По словам господина Надлера, первую часть документов Минюст предоставит изучению комитета уже завтра, 11 июня. Ознакомиться с документами смогут как представители Демократической партии, так и республиканцы.

Доклад проведенного спецпрокурором Роберта Мюллера расследования, цель которого было подтвердить или опровергнуть вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года, был опубликован в апреле. Согласно итогам проверки, хотя формально никто из штаба Трампа не координировал свою работу с Москвой, господин Мюллер указал на неоднократные попытки американского президента помешать следствию и отметил, что решение о возможном наказании должен принять парламент.

Расследование Мюллера длилось 22 месяца, за это время его команда выдала почти 3 тыс. повесток в суд, провела 500 обысков и 230 допросов, 50 раз получила разрешение на раскрытие личной переписки фигурантов и 13 раз обращалась к иностранным государствам за помощью в поиске улик.

О том, почему Роберт Мюллер не выдвинул обвинения против президента США, читайте в материале “Ъ” «Прокурор выступил с последним словом».