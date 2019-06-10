Михаил Гуцериев попробует стресс

Основной владелец промышленно-финансовой группы (ПФГ) «Сафмар» Михаил Гуцериев вложит деньги в фонд, специализирующийся на инвестициях в «стрессовые активы», находящийся под управлением компании Владимира Палихаты. Господин Палихата ранее стал инвестором холдинга «Сафмар финансовые инвестиции» семьи Гуцериевых, вложив в него чуть менее 3 млрд руб. У обоих предпринимателей совпадают взгляды на кризисы, утверждает господин Гуцериев.

Один из основных бенефициаров и председатель совета директоров ПФГ «Сафмар» Михаил Гуцериев станет одним из инвесторов private equity фонда LSC Value Recovery II, находящегося под управлением Legacy Square Capital Владимира Палихаты, утверждается в сообщении ПФГ. Недавно созданный фонд специализируется на инвестициях в «стрессовые активы» — компании, находящиеся в сложном положении, которые по мысли инвесторов можно за счет дополнительного финансирования и эффективного менеджмента превратить в более дорогостоящий актив. «Стратегия фонда предполагает среднесрочный горизонт инвестирования (до пяти лет)»,— говорится в пресс-релизе «Сафмара».

«У нас с Владимиром Палихатой совпадают взгляды на кризисы: мы видим в них не только проблемы, но и возможности»,— приводятся в сообщении слова господина Гуцериева.





По словам предпринимателя, в ПФГ также есть проекты, которые после их приобретения ПФГ окажутся эффективными. «Поэтому мне понятна и во многом близка концепция «фонда стрессовых активов»,— объясняет он свое решение инвестировать в фонд LSC Value Recovery II.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что господин Палихата в рамках продажи структурами Михаила Гуцериева 15% акций холдинга «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) летом прошлого года (см. «Ъ-Online» от 1 августа 2018 года) стал одним из его инвесторов. Тогда за чуть менее чем 3 млрд руб. он купил около 4% холдинга. Собеседники “Ъ” говорили, что покупателями долей в холдинге могут выступать близкие к Михаилу Гуцериеву бизнесмены. Покупателями СФИ стали «крупные российские предприниматели», которые «разделяют взгляды группы на дальнейшее стратегическое развитие компании», утверждал представитель «Сафмара» (см. “Ъ” от 3 августа 2018 года).

Владимир Палихата, возглавляющий концерн «Росэнергомаш», участвовал во многих скандальных сделках M&A, в частности с универмагом «Москва», ритейлером «Центробувь», заводами «Контактор» и «Искитим-цемент». Сделки по приобретению этих активов сопровождались многочисленными судами (см. «Коммерсантъ-Деньги» от 4 июля 2016 года). В конце апреля мажоритарный владелец подмосковного предприятия «Совхоз имени Ленина», бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин обвинил Владимира Палихату в попытке захвата этого предприятия (см. “Ъ” от 29 апреля).

Илья Усов