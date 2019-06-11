Мусорное недовольство гасят пятью процентами

Взлетевшие в результате мусорной реформы в некоторых районах Ленобласти от 15 до 100% тарифы на вывоз бытовых отходов вызвали резкое недовольство жителей, и власти пообещали пересмотреть стоимость услуг по утилизации ТБО. Вчера пресс-служба правительства заявила о снижении тарифов примерно на 5–6%: на 36 копеек с квадратного метра жилплощади (до 5,99 рубля) и на 21 рубль с домовладения (до 354,1 рубля). Действовать эта «льгота» будет лишь до ноября 2019 года и только на территории трех районов, в которых стартовала или запустится этим летом мусорная реформа. За счет чего удалось снизить тариф и по какой причине преференции будут временными, ни оператор по обращению с отходами в Ленобласти, ни региональные чиновники внятно прокомментировать “Ъ” не смогли.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, стоимость услуг на вывоз мусора уменьшится всего на 36 копеек, с 6,35 до 5,99 рубля за квадратный метр жилплощади, а также на 21,3 рубля с домовладения — с 375,4 до 354,1 рубля. То есть если сейчас за обращение с ТКО собственник квартиры площадью 55 кв. м заплатит 349 рублей в месяц, то с новой стоимостью услуга подешевеет до 329 рублей. В пресс-службе областной администрации также добавили, что уменьшить плату за обращение с ТКО получилось благодаря «добровольному решению» регионального оператора — «Управляющей компании по обращению с отходами» (УКООЛО).

Председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленобласти Артур Кийски, комментируя вопрос, за счет чего удалось снизить плату за коммунальную услугу, ответил: «Я не знаю». Начальник управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Николай Борисов рекомендовал получить информацию у регионального оператора. В УКООЛО не смогли оперативно ответить на запрос “Ъ”.

Новый тариф будет действовать временно — до 1 ноября 2019 года и только на территории трех районов, где реализуется мусорная реформа. Новая схема обращения с отходами заработала с апреля в Приозерском районе, с июня — в Выборгском, в июле стартует в Лужском. Будет ли осуществлен пересчет на прошлые периоды, в УКООЛО не смогли уточнить.

Единый тариф на вывоз мусора в Ленобласти был установлен в прошлом году. Он составил 6,35 рубля за квадратный метр жилплощади и 375,4 рубля с домовладения. До прихода мусорного оператора в муниципалитеты в каждом из районов функционирует свой тариф, зависящий от удаленности полигона (от 1,16 до 10 рублей с квадратного метра). Например, в Приозерском районе он составлял от 158 до 172 рублей за домовладение и 5,5 рубля за квадратный метр жилплощади.

В УКООЛО также добавили, что формула для подсчета стоимости коммунальной услуги осталась неизменной. Для расчета необходимо перемножить тариф регионального оператора и объем оказанных услуг, который представляет собой произведение норматива накопления ТКО на квадратный метр (1,14 кг в месяц) и площади жилого помещения.

В конце мая на встрече губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с депутатами Законодательного собрания региона выяснилось, что жители Приозерского района, в котором с апреля этого года стартовала мусорная реформа, получили квитанцию ЖКХ, где в графе «Обращение с ТКО» объем услуг исчислялся в килограммах. В пересчете на новую единицу измерения выяснилось, что годовой объем отходов для некоторых граждан оказался вдвое выше прежнего норматива (см. “Ъ” от 29.05.2019). Тогда губернатор Ленобласти поручил снизить норматив накопления ТКО, так как в тариф включили максимальный перечень расходов при переходе на новый механизм сбора отходов. Николай Борисов сообщал, что снизить тарифы получится не раньше весны 2020 года.

С 2019 года в большинстве регионов страны начала действовать так называемая мусорная реформа. Теперь вывозом, транспортировкой, обработкой и хранением отходов занимаются региональные операторы. Весной 2018 года таким стала УКООЛО, получившая контракт на сумму 25 млрд рублей сроком на десять лет.

Ольга Кантемирова