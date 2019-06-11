«Вотоня» приготовит «Имбирь»

Петербургская сеть по продаже детских товаров «Вотоня» начнет развивать на базе собственных площадей новую аптечную сеть «Имбирь». После недавней сделки по покупке десяти точек у карельского предпринимателя Андрея Грачева в управлении у компании находится 19 аптек. Региональные сети последние годы теряют рентабельность и испытывают давление со стороны федеральных игроков, предупреждают эксперты.

Ритейлер «Вотоня» проведет ребрендинг своих аптек и переименует их в «Имбирь», сообщили “Ъ” в компании. Стоимость и сроки обновления сети в компании не уточнили, но отметили, что сеть будет работать по единым стандартам и иметь общий фирменный стиль. Сейчас в аптечную сеть компании входит 19 точек, еще пять новых объектов под брендом «Имбирь» ритейлер откроет до конца года.

Для расширения присутствия на аптечном рынке ООО «Вотоня» недавно приобрело десять точек у карельского предпринимателя Андрея Грачева. В сделку вошло девять аптек «Доктор Живило» и одна «Рецепт здоровья», они расположены в Петербурге, Ленобласти и Карелии, позднее один из объектов был закрыт, рассказал “Ъ” представитель ритейлера. Увеличение числа розничных точек позволит укрепить позиции на конкурентном фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области, отметили в компании. Господин Грачев не ответил на вопросы “Ъ”.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс» (www.spark-interfax.ru), совладелец ООО «Вотоня» Дмитрий Франус стал собственником компаний «Золта 44» и «Новафарм-78», занимающихся розничной торговлей лекарствами, в апреле. Помимо приобретенных аптек, «Вотоня» управляет десятью семейными аптеками, которые работают при магазинах компании.

Сеть «Вотоня» насчитывает 60 розничных точек в Петербурге и Ленобласти, а также интернет-магазин. Выручка ритейлера в 2017 году составила 1,8 млрд рублей, чистый убыток — 121,9 млн рублей (данные за 2018 год «СПАРК-Интерфакс» не приводит). Основным владельцем ООО «Вотоня» является компания «Стройальянс» сооснователя «Пятерочки» и миноритарного акционера X5 Retail Group Татьяны Франус. Кроме розничного бизнеса, госпожа Франус владеет девелоперской компанией «Мавис», которая строит жилье и коммерческие объекты. Партнерами госпожи Франус в компаниях «Вотоня и «Мавис» являются Сергей и Дмитрий Франусы (по информации СМИ, они являются сыновьями предпринимательницы). Госпожа Франус занимала 25-е место в списке богатейших женщин 2017 года журнала Forbes, ее состояние издание оценило в $100 млн.

Новые аптеки «Вотоня» собирается открывать за пределами своих магазинов. При этом полностью «разрывать связь» аптечного и детского направления не планируется, их объединяет общая программа лояльности, уточнили в компании. Стоимость сделки с господином Грачевым в компании не раскрывают. Если речь идет о покупке помещений, то стоимость десяти аптек могла превысить 100 млн рублей, а переуступка аренды составить около 10 млн рублей, указывает гендиректор агентства Infoline Иван Федяков. Инвестиции в открытие пяти аптек могут составить от 5 до 50 млн рублей в зависимости от того, будут это арендованные или собственные помещения, добавляет он.

По словам господина Федякова, рынок аптечного ритейла миновал ту фазу, когда на него можно было комфортно зайти. Многие региональные сети стали терять рентабельность и продаваться, а высокие темпы роста показывают только крупные игроки, которые развиваются экстенсивно, объясняет он. Давление со стороны дистрибуторов на аптечные сети растет, а в случае легализации онлайн-торговли лекарствами бизнес классических аптек мгновенно обрушится, считает эксперт.

Успешность аптечной сети на рынке в значительной степени определяется локацией объектов, а также возможностью самостоятельно или с помощью партнеров заключать маркетинговые соглашения с производителями, поясняет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Сеть из 20 аптек вряд ли будет интересна крупным производителям, но у компании есть возможность создать альянс с другими игроками и за счет этого извлечь дополнительную прибыль, подчеркивает он.

По данным агентства Infoline, по итогам 2018 года рынок аптечного ритейла вырос на 3,5%, до 1,2 трлн рублей. Учитывая, что в прошлом году инфляция превышала 4%, рынок фактически находится в стагнации, говорит господин Федяков. Самыми крупными аптечными сетями по выручке являются «Ригла», «Имплозия» и «Доктор Столетов».

Константин Куркин