Деньги Инвестбанка поищут в Краснодаре

В Краснодаре конкурсный управляющий ОАО «Связьстрой-2» намерен привлечь бывших руководителей компании-банкрота Вениамина Щелкунова и Илью Антонова к субсидиарной ответственности на 688 млн руб. Основным кредитором ОАО «Связьстрой-2» является Инвестбанк, владелец которого, Сергей Мастюгин, осужден на длительный срок за растрату средств вкладчиков. По оценке юристов, привлечение к субсидиарной ответственности экс-топ-менеджеров — логичный шаг конкурсного управляющего, однако реальное взыскание с них маловероятно.



В ходе банкротства краснодарского ОАО «Связьстрой-2» конкурсный управляющий Павел Проценко обратился в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров компании Вениамина Щелкунова и Ильи Антонова, сообщает Единый федеральный ресурс сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Вениамин Щелкунов был исполняющим обязанности гендиректора ОАО, а Илья Антонов — начальником отдела развития. Конкурсный управляющий намерен взыскать с них в общей сложности 687,7 млн руб., говорится в материалах ЕФРСБ. Основным кредитором ОАО «Связьстрой-2» является московский АКБ «Инвестбанк» (банкрот с 2014 года), который установил в реестре свои требования на 684,6 млн руб.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, краснодарская фирма «Связьстрой-2» занималась сдачей внаем недвижимости, расположенной в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе (офисные здания, производственные площадки, склады). В частности, в собственности ОАО «Связьстрой-2» было четырехэтажное здание в Краснодаре, в котором размещается оборудование телекоммуникационных компаний (арендаторами помещений выступают компании МТС, «Мегафон» и «Т2-Мобайл»). Под залог своей недвижимости краснодарская компания привлекала крупные кредитные средства Инвестбанка, которые не смогла вернуть, из-за чего в 2013 году кредиторы инициировали банкротство ОАО. В декабре 2014 года акционер АКБ «Инвестбанк» Сергей Мастюгин сообщил “Ъ-Юг”, что, по его данным, залоговое имущество более чем на 100 млн руб. якобы было незаконно продано с целью увода активов из-под взыскания. Часть акционеров ОАО «Связьстрой-2» поддержала эту позицию, инициировав отстранение от работы Вениамина Щелкунова, по фактам сомнительных сделок было возбуждено уголовное дело. Однако в 2015 году господин Щелкунов судебным решением добился восстановления в должности, а уголовное дело было прекращено.

Одновременно правоохранительные органы начали проверку деятельности самого Сергея Мастюгина (АКБ «Инвестбанк» находится под управлением АСВ). В июле 2017 года Таганский суд Москвы приговорил господина Мастюгина к восьми годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) и растрату (ст. 160 УК РФ). Суд признал, что из банка были незаконно выведены средства клиентов на 1,5 млрд руб. Предоставление невозвратных кредитов ОАО «Связьстрой-2» в деле не фигурировало, хотя участники рынка на условиях анонимности высказывали мнение, что эти сделки также могут стать объектом расследования (по данным “Ъ-Юг”, две недели назад в Москве возбуждено новое уголовное дело в отношении руководства АКБ «Инвестбанк»).

По оценке юристов, привлечение к субсидиарной ответственности экс-топ-менеджеров ОАО «Связьстрой-2» — логичный шаг конкурсного управляющего, который представляет интересы кредитора — Агентства по страхованию вкладов. Татьяна Манакова, руководитель юридического отдела юридического бюро «Падва и Эпштейн», отмечает, что размер субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника равен совокупному размеру оставшихся непогашенными требований кредиторов по причине недостаточности имущества должника. «В случае принятия судебного акта будет осуществлен комплекс мероприятий, направленных на розыск имущества и средств виновных лиц, в том числе в случае уклонения от погашения задолженности добровольно»,— говорит она.

По мнению Романа Сербина, старшего специалиста юридического департамента компании «А1», реальное взыскание с экс-топ-менеджеров маловероятно. «Банкротство ОАО “Связьстрой-2” тянется с лета 2014 года, и в такой ситуации маловероятно, что в случае удовлетворения заявления конкурсного управляющего с Щелкунова и Антонова будет что-то реально взыскано, если только у них не остались личные активы»,— считает собеседник “Ъ-Юг”.

Анна Перова, Краснодар