Шесть дорог к храму

Экспертный совет архитекторов мэрии Екатеринбурга выбрал шесть альтернативных площадок для строительства храма Святой Екатерины. Сквер у театра драмы, где изначально планировали построить церковь, попал в список с условием корректировки размера здания и сохранения сквера. Мэр Александр Высокинский пообещал обсудить выбранные площадки с екатеринбургской епархией и инвесторами строительства. Планируется, что отобранные локации обсудят на ближайшем заседании рабочей группы, которое состоится 10 июня.

Список из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины был сформирован экспертным советом в пятницу, 7 июня. В него были включены земельный участок на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, бывший приборостроительный завод на улице Горького,17, акватория Макаровского моста, участок на месте снесенной телебашни и территория рядом с Центральным стадионом по улице Татищева, которую предложили архитекторы. Сквер у драмтеатра также вошел в список альтернативных площадок, но с условием корректировки масштаба объекта и сохранения сквера. Модератором заседания был глава города Александр Высокинский.

Площадка сквера у драмтеатра, утвержденная в феврале городскими властями для строительства храма, вызвала недовольство жителей Екатеринбурга. После того, как на площадке был установлен забор, начались массовые протестные акции. Они длились четыре дня — с 13 по 16 мая. После вмешательства президента Владимира Путина городские власти решили провести опрос, для которого собрали предложения горожан об альтернативных местах строительства кафедрального собора. С 20 по 30 мая в мэрию поступило более 11 тыс. заявок. Из них был сформирован рейтинговый список из 61 локации. Сквер занял третье место. Представители общественности настаивают на исключении спорной площадки из списка. По их мнению, это нужно для «снятия социальной напряженности». Однако екатеринбургская епархия считает, что сквер необходимо оставить в шорт-листе, чтобы «дать возможность людям выразить свое мнение». Храм Святой Екатерины планируется построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. Главными спонсорами проекта выступают УГМК и РМК.

Александр Высокинский заявил о необходимости обсуждения площадок с инвесторами строительства кафедрального собора и епархией. Планируется, что разработанный архитекторами список будет рассмотрен на заседании рабочей группы, которое состоится 10 июня. На подготовку опроса может уйти месяц, полагает мэр. «Если делать все быстро, то мы можем успеть провести опрос до конца июля. Если возникнут сложности, то опрос состоится в сентябре»,— добавил он.

Сегодня совет рассмотрел первые 13 площадок из рейтингового списка. Градостроители не стали включать в шорт-лист площадь 1905 года и площадь Труда из-за «угрозы противостояния». «Это площадки, которые могут вызвать конфликт и угрозу со стороны общества. Например, коммунисты могут быть против сноса памятника Ленину»,— предположил председатель свердловского отделения Союза архитекторов РФ Михаил Вяткин. Зеленая роща не попала в список, так как является «официальным сквером», в то время как сквер у драмтеатра, по заверению экспертов, «неофициальный». От возвращения к проекту храма на воде совет отказался из-за пожарной безопасности. По мнению архитекторов, участок с недостроенной гостиницей «Дели» находится «в плохой транспортной ситуации». Господин Высокинский отметил, что выкуп участка обойдется городскому бюджету в 1 млрд руб.

Анастасия Реутова