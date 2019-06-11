ГК «НМЖК» развивает новые сегменты рынка майонезов и соусов

В 2019 году ГК «НМЖК» завершила масштабный проект по внедрению новых форматов упаковок соусов. Проекты «балк» и Big dip призваны расширить ассортимент сегмента соусов и увеличить долю рынка в направлениях B2C и FoodService.



В 2018 году ГК «НМЖК» выпустила сразу два новых формата упаковки соусов: семейную упаковку Big dip для потребительского сегмента и профессиональную упаковку «балк» (bulk) для сегмента FoodService. Решение инвестировать в эти направления было принято в 2017 году, а общий объем вложений составил 51,2 млн руб. Для вывода новых форматов на рынок на нижегородской площадке ГК «НМЖК» были установлены две современные производственные и упаковочные линии. Предполагаемый срок окупаемости проекта — три года.

Одним из приоритетов развития группы компаний «НМЖК» остается развитие сегмента FoodService — продукции для ресторанов, кафе и других заведений общественного питания. В России это достаточно молодой и перспективный рынок, значительный сегмент которого составляет масло-жировая продукция — соусы, майонезы, маргарины и фритюрные жиры. В этом году НМЖК запустила выпуск соусов Astoria в упаковке балк. Балк, герметичный прозрачный рукавный пакет, — это эргономичная упаковка соусов для применения в сегменте HoReCa на профессиональной кухне. В первую очередь такой формат используется крупнейшими сетями ресторанов быстрого питания, когда важна стабильность вкуса, технологичность и минимальная себестоимость упаковки. Упаковка балк удобна в хранении и транспортировке, гигиенична и позволяет использовать продукт без потерь. В линейке представлены 10 вкусов соуса Astoria: «Горчичный», «Барбекю», «Кисло-сладкий», «Сметанный с грибами», «Сырный», «Цезарь Сырный», «Сладкий Чили», «Карри», «Сливочно-чесночный» и «Сальса жгуче-острый». Новый формат упаковки весом в 1 кг и 500 г позволит НМЖК стать активным игроком на рынке FoodService.

Astoria Big Dip — это первая на российском рынке упаковка для макания снеков и закусок в соус. Согласно исследованиям рынка, одним из самых популярных способов использования соусов является макание кусочков еды — около 14% ситуаций использования продукта. Соответствуя растущему тренду, Astoria представила инновационную упаковку: современная, стильная и удобная, она станет настоящим украшением стола. В таком формате в соус можно легко макать любимые снеки: наггетсы, картофель фри, чипсы, овощные палочки. Упаковка Big dip вместимостью 100 г удобна не только на праздниках, пикниках и вечеринках, но и для домашнего использования.

Соусы Astoria, производимые группой компаний «НМЖК», уверенно укрепляют свои позиции на российском рынке: по результатам независимого мониторинга розницы, в период с января по сентябрь 2018 года торговая марка нарастила долю в сегменте майонезных соусов до 40,2% и попрежнему занимает первое место. Цель Astoria — не только утвердить свое лидерство в категории соусов и смежных категориях, но и выйти на новые направления и категории, благодаря которым бренд станет настоящим навигатором покупателя в мире вкусных блюд на каждый день. В мае этого года в ответ на возросшую популярность плодово-ягодных соусов ГК «НМЖК» выпустила Astoria «Брусничный», а в прошлом году потребителям были представлены «Сэндвич-соус» и «Тартар».