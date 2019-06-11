«Главное — это высокое качество продукта, который мы выпускаем»

Ежегодное снижение потребления молочной продукции, высокий уровень фальсификата на прилавках и общий дефицит качественного молочного сырья — с такими серьезными вызовами сегодня столкнулась молочная отрасль России. Как не только выживать, но и успешно развивать свое перерабатывающее предприятие в существующих условиях, рассказывает генеральный директор АО «Павловский молочный завод» Юлия Сергеенкова.



— Юлия Константиновна, Павловский молочный завод на сегодняшний день — это одно из самых высокотехнологичных производств в своей отрасли. Еще в 2006 году на предприятии начала работу линия Tetra-Pak, затем в 2011-м появилась первая в регионе линия ПЭТ-бутылки. Сколько сегодня производственных линий на предприятии?

— Сейчас в нашей технологической цепочке задействовано шесть линий от ведущих европейских производителей из Швейцарии, Швеции, Италии, Франции и Германии. При этом мы имеем уникальное сочетание для производителя — две линии розлива молочной продукции в ПЭТ-бутылку. Они позволяют нам полностью отделить розлив молока от кисломолочной продукции, повышая его безопасность и гарантируя высокий срок годности для потребителя. Благодаря запасу производственных мощностей наше предприятие постоянно расширяет ассортимент продукции под торговой маркой «ЭГО».

— Вы называете линии от ведущих, но разных европейских производителей. Как они завязаны в единую производственную цепочку? Каков уровень автоматизации на заводе?

— Ни один производитель оборудования, даже самый хороший, не даст вам максимально полного комплексного предложения. Мы взяли лучшее у лучших и самостоятельно выстроили линии в автоматизированную цепочку. Сейчас на производстве внедрен четвертый уровень автоматизации: мы полностью отказались от ручного труда там, где речь идет о контакте с продуктом или упаковкой. Все технологические процессы идут без участия человека, а управляют и контролируют его операторы. Полностью разделены производственные и складские зоны — готовая продукция передается на склад по конвейерным лентам и комплектуется роботами Kuka в готовые паллеты. Мы ежегодно проходим пять-шесть независимых аудитов производства и получаем соответствие уровня производства на 97% из 100 возможных. Вся наша продукция имеет отличный срок годности, который позволяет потребителям безопасно и в полном объеме получать все ее полезные свойства.

— Кстати, каким должен быть срок годности молока, произведенного с полным соблюдением технологий?

— Сегодня бытует миф, что чем короче срок годности молока, тем оно полезнее. Но это совершенно не так. Для сравнения можно взять молоко здоровой ухоженной коровы с современного животноводческого комплекса и животного, находящегося в условиях, более известных как фермерское содержание. Молоко будет храниться по-разному: молоко чистой коровы простоит в холодильнике до пяти суток, сохраняя первоначальные свойства, другое скиснет на следующий день. Если потребитель берет фермерское молоко, он должен быть уверен в его качестве, как если он покупает производственное молоко. Необходимо доверять собственному вкусу и органолептике, ведь главная лаборатория находится не на производстве, а у нас во рту.

— Вернемся к технологиям. Мировая, а следом и российская молочная индустрия в последние годы развивается по пути мембранной фильтрации молока и сыворотки (для очистки сырья используются полимерные пористые или неорганические материалы). Павловский молочный завод использует что-то подобное при выпуске своей продукции?

— Технология ультрафильтрации, которая позволяет полностью очистить молоко, сохранив его наиболее полезные свойства и элементы (белки, бета казеин, магний, кальций, фосфор, калий), является особенностью нашего производства. Использование подобных методов очистки сырого молока позволяет выпускать всю продукцию, включая творог и творожный сыр, создавая гарантированно густую текстуру продукта. Кроме того, с помощью ультрафильтрации мы можем тонко регулировать технологический процесс и вне зависимости от количества белка в сырье получать стандартизированный продукт.

— Такое развитие невозможно без серьезного финансирования. Каков объем вашей инвестиционной программы?

— Только за последние три года в развитие предприятия нами инвестировано более 450 миллионов рублей. И это не только автоматизация процессов. Огромное внимание мы уделяем повышению квалификации кадров. Сотрудники завода регулярно отправляются на стажировки, в том числе и зарубежные.

— Какие сложности сегодня испытывают производители молочной продукции?

— Одна из главных проблем, которая не может решиться уже долгие годы, — большой процент дешевого фальсификата на молочном рынке. Для борьбы с фальсификатом Министерство сельского хозяйства РФ в конце 2018 года распорядилось включить готовую молочную продукцию в систему ветеринарной сертификации «Меркурий», которая должна начать работать до конца 2019 года. Все предприятия, производящие качественную молочную продукцию, уже подготовились к нововведениям, вложив немалые средства.

— Помимо этого, периодически появляется информация о том, что коровье молоко вредно и приводит к возникновению различных заболеваний. В связи с этим появляются рекомендации заменять молочный белок соевым. Что вы об этом думаете? Это маркетинговая уловка или реальность?

— Поверьте, это всего лишь мифы, как и про неусваиваемость молока. Молоко — продукт, созданный природой, и все содержащиеся в нем микроэлементы невозможно заменить никакими другими. Но каждый человек должен подбирать для себя продукт на основе собственных ощущений, особенностей организма и состояния здоровья. По мнению профессиональных диетологов, в ежедневный рацион должен входить хотя бы один молочный продукт. Не стоит забывать о том, что процент детей, у которых в раннем возрасте есть гиперчувствительность к молоку, к 18 годам снижается в три раза. Ну и конечно, ограниченное потребление молока в детстве ведет к недостатку кальция в организме, который во взрослом возрасте компенсировать уже невозможно.

— Юлия Константиновна, можете ли вы в нескольких словах описать ваши личные правила бизнеса, чем вы руководствуетесь при выпуске своей продукции?

— Главное для меня — это стабильно высокое качество тех продуктов, которые выпускает мой завод. А качество начинается с поставщиков сырья. Мы отбирали их эволюционным путем на протяжении 17 лет, в качественном сыром молоке нет места случайным поставкам или биржевым закупкам. Каждая партия проходит строжайший контроль в микролаборатории, которая оснащена в соответствии с лучшими европейскими стандартами. Зато сегодня я могу с уверенностью сказать, что 98% сырья, которое поступает на Павловский молочный завод, — высшего качества. Свежесть продукции — это основа. Второй свежести быть не может! Запуск партии в производство происходит только при наличии заказов от партнеров. Мы не работаем на склад, мы работаем на конечного потребителя, чтобы он получал от нас только самую свежую продукцию. Ну и конечно, один из ключевых моих принципов в бизнесе — это повышенное чувство ответственности по отношению к деловым партнерам.

— Кто ваш потребитель, как вы сами чувствуете?

— «ЭГО» — это бренд для тех, кто заботится о своем здоровье и думает о том, что он ест. И я очень рада, что потребители высоко ценят наши усилия. Так, в октябре прошлого года «Павловское молоко» вошло в двадцатку лучших производителей отрасли в России и получило знак РосКачества за то, что наша продукция отвечает самым высоким стандартам. Я считаю, что это лучшая государственная награда, которую мы могли получить.