Выводы УФАС о сговоре ЕЦМЗ с поставщиками на предприятии считают неправомерными

Муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» (организатор питания в детских образовательных учреждениях Нижнего Новгорода) не согласно с вынесенным УФАС по Нижегородской области решением, признавшим предприятие виновным в картельном сговоре с поставщиками продуктов питания в 2015-2016 годах. К ним ранее отнесли ЗАО «ПКФ “Русагрогрупп”», ООО «Бона Фиде Трейдинг» и ЗАО «Молоко».

Напомним, ЕЦМЗ намерено оспорить решение антипомонопольного ведомства. Как заявили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода, на предприятии считают виновным в совершении антимонопольных соглашений должностное лицо, единолично их заключавшее. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2013 года по 2017-ый предприятие возглавлял Михаил Якимчев.

«По мнению юристов предприятия, антимонопольный орган неправомерно пришел к выводу о вине в совершении антиконкурентных действий. Кроме того, выводы, изложенные в решении УФАС, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела», –заявили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе мэрии.

Как ранее сообщало “Ъ-Приволжье”, в мае антимонопольное ведомство установило, что в 2015-2016 годах руководство ЕЦМЗ получало откаты от трех компаний за заключение контрактов дороже 100 тыс. руб.

Подробнее о деле — в материале “Ъ-Приволжье” «УФАС приходит во время еды».

Анастасия Еремина