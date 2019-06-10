Нижегородский центр муниципального заказа намерен оспорить решение УФАС об откатах

В арбитражный суд Нижегородской области поступил иск муниципального предприятия «Единый центр муниципального заказа» (МП «ЕМЦЗ») к нижегородскому УФАС о признании решения незаконным. Третьими лицами по делу указаны ЗАО «ПКФ “Русагрогрупп”», ООО «Бона Фиде Трейдинг», ЗАО «Молоко» и администрация Нижнего Новгорода, сообщается в картотеке дел.

Вероятно, предприятие намерено оспорить решение УФАС о признании ЕЦМЗ и трех указанных поставщиков виновными в нарушении закона «О защите конкуренции». Напомним, антимонопольное ведомство установило, что в 2015-2016 годах руководство ЕЦМЗ получало откаты от трех компаний за заключение контрактов дороже 100 тыс. руб.

Ранее в администрации Нижнего Новгорода посчитали некорректным комментировать решение УФАС в связи со сменой руководства предприятия. “Ъ-Приволжье” вновь направило мэрии запрос, чтобы выяснить позицию администрации города по спорному делу.

Подробнее о деле — в материале “Ъ-Приволжье” «УФАС приходит во время еды».

Анастасия Еремина