При диспансеризации в 2018 году у 200 тысяч граждан обнаружили рак

Во время диспансеризации в 2018 году врачи выявили у 199 тыс. человек злокачественные новообразования (910,3 случая заболеваний на 100 тыс. человек), сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава.

Среди обнаруженных онкологий около половины находились на первой и второй стадиях. Частота выявленных случаев рака молочной железы составляет 73,3 на 100 тыс. россиян, рака шейки матки — 11,3, рака толстой кишки и ее придатка — 15,8 случая.

В апреле главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил, что специалисты фиксируют рост заболеваемости онкологией в России.

О том, что врачам не хватает знаний для раннего выявления рака, читайте в публикации “Ъ”.