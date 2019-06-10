«Единая Россия» выдвинула на пост главы Башкирии Радия Хабирова

Партия «Единая Россия» выдвинула на выборы главы Башкирии, которые пройдут 8 сентября, врио главы республики Радия Хабирова. За него проголосовали 264 из 319 делегатов партийной конференции, прошедшей сегодня в Уфе.

Во внутрипартийных праймериз за право баллотироваться от партии участвовали четыре кандидата — помимо господина Хабирова также владелец консалтинговой компании «Макс» и салона красоты и здоровья «Л-студио» Ляйсан Николаева, врио вице-премьера и министра ЖКХ, экс-глава администрации Кумертау Борис Беляев, депутат Госдумы Зариф Байгускаров. За господина Байгускарова, который в своем выступлении, заявил: «Борьба — не мой вид спорта» и призвал выдвинуть «настоящего борца», проголосовали 26 делегатов, за господина Беляева — 19, за госпожу Николаеву — девять.

Наталья Павлова